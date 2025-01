Intershop erwartet einen höheren Verkaufsgewinn als bisher kommuniziert

Zürich – Die Intershop Holding hat zum Jahresende 2024 hin zwei weitere Liegenschaftsverkäufe realisiert. Nun rechnet die Immobiliengesellschaft mit einen Verkaufsgewinn vor Steuern über den im Rahmen der Berichterstattung zum ersten Halbjahr 2024 kommunizierten 10 bis 20 Millionen.

Mit zwei weiteren Käufen und zwei Verkäufen im Dezember sei ein transaktionsreiches Jahr 2024 abgeschlossen worden, teilte Intershop am Donnerstag mit. Insgesamt hat das Zürcher Unternehmen damit im vergangenen Jahr sieben Liegenschaften gekauft und sechs verkauft, ein weiterer Verkauf ist für Februar 2025 geplant.

Bei den zuletzt im Dezember verkauften Liegenschaften handelt es sich um ein Gewerbe- und Lagerhaus am Honeywellplatz in Dielsdorf (ZH) sowie um ein Büro-, Gewerbe und Lagerhaus am Industriering und in Lyss (BE). Den Bruttoverkaufserlös beziffert Intershop auf «rund» 41 Millionen Franken.

Zwei Zukäufe in Zürich und Bern

Bei den im gleichen Zeitraum erworbenen Liegenschaften handelt es sich einerseits um ein Personalhaus mit stillgelegtem Hotel an der Hohenbühlstrasse in Opfikon (ZH). Dieses soll mittelfristig durch eine neue Wohnüberbauung ersetzt und bis dahin als Ganzes zwischenvermietet werden. Intershop rechnet mit einem Ergebnisbeitrag von 0,6 Millionen Franken pro Jahr.

Andererseits erwarb die Immobiliengesellschaft ein Logistik- und Retailgebäude mit Landreserve an der Riedmoosstrasse in Niederwangen (BE). Diese voll vermietete Liegenschaft mit einer jährlichen Sollmiete von 2,4 Millionen Franken sei Teil der Entwicklungszone «Juch-Hallmatt», wo unter anderem das neue Polizeizentrum des Kantons Bern entstehe.

Weiterer Kauf im Februar

Zudem habe Intershop im Dezember 2024 den Kauf einer langfristig vollvermieteten Gewerbeliegenschaft mit einem Soll-Mietertrag von 1,0 Millionen Franken in der Industriezone Kemptthal beurkundet. Der Vollzug ist für Februar 2025 vereinbart.

Details zu den Transaktionen werde Intershop im Rahmen der Jahresberichterstattung kommunizieren. Dieser ist für den 27. Februar 2025 vorgesehen. (awp/mc/ps)