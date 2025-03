Investis dank Neubewertungen wieder in der Gewinnzone

Zürich – Die auf Wohnimmobilien im Genferseegebiet spezialisierte Investis Holding ist im Geschäftsjahr 2024 nach dem Verlust im Vorjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Dafür war insbesondere der positive Neubewertungseffekt verantwortlich. Gestiegen sind indes dank Zukäufen auch die Mieteinnahmen

Diese legten konkret um 21 Prozent auf 64,4 Millionen Franken zu, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dazu trugen Zukäufe von Immobilien im Wert von insgesamt mehr als 370 Millionen Franken bei. Auf vergleichbarer Basis erhöhten sich die Mieteinnahmen um 3,4 Prozent. Der Leerstand nahm dabei auf 1,9 von 0,9 Prozent im Vorjahr zu.

Einen wesentlichen Einfluss auf das Ergebnis hatte der Verkauf des Segment Real Estate Services – also Dienstleistungen im Zusammenhang mit Immobilien – per Mitte 2024. Dies spülte einen Gewinn von 122,2 Millionen Franken in die Kasse.

Der Reingewinn inklusive der Neubewertungsgewinne von 104,9 Millionen Franken kletterte dadurch auf 246,5 Millionen, nachdem im Vorjahr wegen negativer Neubewertungseffekte noch ein Verlust von 5,4 Millionen resultiert hatte.

Ohne die Neubewertungseffekte hat sich der Reingewinn dank dem Verkaufserlös auf 156,5 Millionen gegenüber dem Vorjahr mehr als vervierfacht. Der Betriebsgewinn (EBITDA) vor Neubewertungen und Einmaleffekt ging hingegen um gut 2 Prozent auf 48,9 Millionen Franken zurück.

Dividende wird erhöht

Für die Aktionäre soll die Dividende um 10 Rappen auf 2,60 Franken je Aktie erhöht werden. Das strategisch günstige Timing, 2022 einen Teil des Portfolios zu verkaufen und 2024 zu markant niedrigeren Preisen vergleichbare Objekte zu kaufen, habe die Ertragskraft gesteigert und zusätzlichen Mehrwert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre geschaffen, heisst es rückblickend auf das Geschäftsjahr.

Beim Ausblick gibt sich das Unternehmen ziemlich zuversichtlich. Junge Berufstätige, Studierende und kleine Haushalte würden zu einer konstant hohen Nachfrage nach kompakten und erschwinglichen Wohnungen führen, was durch den demografischen Wandel noch verstärkt werde. Insgesamt bleibe der Wohnimmobilienmarkt in der Genferseeregion anspruchsvoll aber chancenreich.

Dank der zugekauften Immobilien geht Investis davon aus, dass die Mieteinnahmen in einem ähnlichen Rahmen wie 2024 (+21%) zunehmen dürften. (awp/mc/pg)