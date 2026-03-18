Investis steigert bereinigten Gewinn und erhöht Dividende

Zürich – Die auf Wohnimmobilien im Genferseegebiet spezialisierte Investis Holding hat im Geschäftsjahr 2025 eine starke Entwicklung verzeichnet. Dafür waren neben positiven Neubewertungseffekten auch deutlich höhere Mieteinnahmen verantwortlich. Die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre ist derweil durch Sondereffekte schwer vergleichbar.

Die Mieterträge stiegen um 24 Prozent auf 79,8 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereits Ende August hatte Investis verlauten lassen, dass die Steigerung der Mieteinnahmen die eigene Prognose von plus 21 Prozent übertreffen werden. Der Leerstand stieg leicht auf 2,0 Prozent von 1,9 Prozent im Vorjahr.

Gewinn durch Sondereffekte verzerrt

Die Neubewertungen legten um 8,2 Prozent auf 113,5 Millionen Franken zu. Der Reingewinn inklusive Neubewertungen lag bei 152,0 Millionen nach 246,5 Millionen im Vorjahr. Ohne die Neubewertungseffekte lag der Reingewinn mit 54,1 Millionen Franken ebenfalls deutlich unter den 156,5 Millionen aus dem Vorjahr.

Allerdings ist in den Vorjahreswerten der Gewinn aus dem Verkauf des Segments Real Estate Services an die finnische PHM Group in Höhe von 122,3 Millionen Franken enthalten. Danach erwarb Investis im Gegenzug eine Minderheitsbeteiligung an diesem Unternehmen. Diese Beteiligung wurde nun veräussert, was im 2025 zu einem Finanzgewinn von 11,1 Millionen Franken führte.

Der EBITDA vor Neubewertungen und Veräusserungsgewinne lag mit 53,3 Millionen um 9,0 Prozent über dem Vorjahreswert.

Dividende erhöht

Für die Aktionäre soll die Dividende um 40 Rappen auf 3,00 Franken je Aktie erhöht werden.

Das Portfolio setzte sich per Ende 2025 aus insgesamt 207 Liegenschaften zusammen, davon 78 Prozent Wohnliegenschaften mit insgesamt 3067 Einheiten. Der Wert des Immobilienportfolios stieg um gut 12 Prozent auf 2,24 Milliarden Franken.

Beim Ausblick ist das Unternehmen zuversichtlich. Der Wohnimmobilienmarkt in der Genferseeregion dürfte auch 2026 angespannt bleiben. Zusammen mit dem anhaltenden Bevölkerungswachstum und der begrenzten Bautätigkeit bleibe das Angebot knapp und die Leerstandsquoten tief.

Investis gibt sich zuversichtlich, auch im laufenden Jahr ein «starkes operatives Ergebnis» zu erzielen. Zudem sei die Gruppe mit der robusten Bilanz und der geringen Verschuldung gut positioniert, um die aktuellen Marktbedingungen zu nutzen und die Dividendenpolitik aufrecht zu erhalten. (awp/mc/pg)