Investis trennt sich von Real Estate Service-Segment

Zürich – Das Immobilienunternehmen Investis trennt sich von seinem Bereich Real Estate Services. Dieses wird an den finnischen Immobiliendienstleister PHM Group verkauft.

Der Unternehmenswert belaufe sich auf 240 Millionen Franken, schreibt das vor allem auf Wohnimmobilien im Genferseegebiet spezialisierte Unternehmen am Freitag. Der Vollzug werde in den kommenden Wochen erwartet, durch den Verkauf werde das Eigenkapital deutlich erhöht. Der operative Betrieb aller Tochtergesellschaften des Segments werde weitergeführt.

Künftig will sich Investis auf direkte Immobilienanlagen konzentrieren und das Portfolio weiter ausbauen. So seien bereits Kaufverträge über 201 Millionen Franken mit einem Sollmietertrag von 12,5 Millionen unterzeichnet worden. Der Vollzug dieser Käufe sei für die kommenden Wochen vorgesehen.

Im Zuge der Transaktion übernimmt Investis zudem eine Minderheitsbeteiligung an der PHM Group TopCo Oy in Höhe von 50 Millionen Franken. Zudem werde Investis-CEO Stéphane Bonvin zur Wahl in den Verwaltungsrat der PHM-Gruppe vorgeschlagen. (awp/mc/ps)