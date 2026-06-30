J O Hambro: Südkorea – Halbleiter-Exportboom verpufft am Devisenmarkt

Von James Syme, Senior-Fondsmanager bei J O Hambro

Südkorea verzeichnet derzeit einen durch Halbleiter getriebenen Exportboom und einen der höchsten Leistungsbilanzüberschüsse unter den Schwellenländern, dennoch notiert der Won weiterhin nahe seinem Mehrjahrestief. Wir untersuchen, inwiefern Kapitalabflüsse – und nicht die Handelsdynamik – diese Diskrepanz erklären und warum die koreanische Währung mittelfristig zunehmend an Attraktivität gewinnt.

Exportboom trifft schwachen Won

Als eine derzeit eher ungewöhnliche Entwicklung in den Schwellenländern erlebt Südkorea aktuell einen kräftigen Exportboom, der durch die weltweite Nachfrage nach Halbleitern für künstliche Intelligenz angetrieben wird. Dennoch wird der koreanische Won weiterhin nahe seiner schwächsten Niveaus seit Jahrzehnten gehandelt.

Die jüngsten Handelsdaten Südkoreas bestätigen die Stärke des aktuellen Halbleiterzyklus. Die Exporte erreichten im Mai einen Rekordwert von 87,8 Mrd. USD, was einem Anstieg von 53 % gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht und die Erwartungen deutlich übertraf. Die Halbleiterexporte stiegen um 169 %. Die positiven Auswirkungen gehen zunehmend über den Halbleiterbereich hinaus: Auch die Exporte in anderen Sektoren gewinnen an Dynamik, und die Produktionstätigkeit hat den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren erreicht. Dies hat die Aussenbilanz Koreas grundlegend verändert. Der Leistungsbilanzüberschuss stieg von 1,8 % des BIP im Jahr 2023 auf 6,6 % im Jahr 2025, da sich die Halbleiterexporte kräftig erholten. Die Bank of Korea geht davon aus, dass der Halbleiterboom die wirtschaftlichen Belastungen durch höhere Energiepreise, die auf die Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen sind, mehr als ausgleichen wird. Unter normalen Umständen wäre zu erwarten, dass eine solche Kombination aus starken Exporten, steigender Unternehmensrentabilität und hohen Aussenhandelsüberschüssen eine stärkere Währung stützen würde.

Kapitalabflüsse bremsen die Währung

Stattdessen hat sich der Won weiter abgeschwächt. Unserer Ansicht nach spiegelt dies die Dominanz der Kapitalströme gegenüber den Handelsströmen wider. Koreanische Investoren sind zu bedeutenden Käufern ausländischer Vermögenswerte geworden, insbesondere von US-Aktien. Inländische Ersparnisse werden zunehmend im Ausland angelegt, während ein wachsender Anteil der von koreanischen Exporteuren erzielten Deviseneinnahmen im Ausland verbleibt, anstatt in die Heimat zurückgeführt und in Won umgetauscht zu werden. Infolgedessen gehen beträchtliche Handelsüberschüsse mit anhaltenden Kapitalabflüssen einher.

Das Ergebnis ist die Entstehung von „DRAM-Dollars“, analog zu den Petrodollars, die von grossen Energieexporteuren generiert werden. Koreas Halbleitersektor erwirtschaftet enorme Dollar-Einnahmen, doch ein zunehmender Anteil dieser Erlöse wird nicht wieder in Won umgetauscht. Gleichzeitig haben die starke Entwicklung an den ausländischen Aktienmärkten und ein schwächerer Won die Attraktivität ausländischer Vermögenswerte für inländische Investoren verstärkt, wodurch ein sich selbst verstärkender Kreislauf von Kapitalabflüssen entstanden ist.

Der Won ist günstig, aber nicht übermässig. In seinem „External Sector Report 2025“ kam der IWF zu dem Schluss, dass Koreas Aussenhandelsposition im Jahr 2024 im Grossen und Ganzen mit den mittelfristigen Fundamentaldaten und den wünschenswerten politischen Massnahmen im Einklang stand, wobei insbesondere darauf hingewiesen wurde, dass Korea einen hohen Leistungsbilanzüberschuss erzielen müsse, um „Vorsorgesparvermögen für altersbedingte Bedürfnisse und einen geordneten Abbau der privaten Verschuldung aufzubauen“. Seit dieser Einschätzung ist der reale effektive Wechselkurs um weitere 8 % gefallen, während sich die Halbleiterexporte und die Dynamik der Leistungsbilanz verbessert haben.

Samsung und SK Hynix im Fokus

Das Portfolio ist weiterhin in erheblichem Masse in den Nutzniessern des KI-Investitionszyklus engagiert, darunter Samsung Electronics und SK Hynix, sowohl direkt als auch indirekt. Den übrigen koreanischen Markt, bei dem die Übertragung des Erfolgs im Halbleiterbereich auf ein breiteres Gewinnwachstum weniger sicher ist, halten wir weiterhin stark untergewichtet. Angesichts des bereits in unseren Beständen enthaltenen Exportengagements bleiben wir zudem beim Won untergewichtet. Dennoch deutet die Kombination aus einem hohen Leistungsbilanzüberschuss, einer starken Exportdynamik und zunehmend attraktiven Bewertungen darauf hin, dass sich die mittelfristigen Aussichten für die koreanische Währung zunehmend verbessern.

J O Hambro