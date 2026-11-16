Kein Ende der Preisspirale: Experten erwarten Weiter steigende Preise für Wohnimmobilien

Zürich – Die Preise am Schweizer Immobilienmarkt steigen weiter. Für die kommenden zwölf Monate rechnen der Hauseigentümerverband Schweiz und die Immobilienexperten von Fahrländer Partner Raumentwicklung (FPRE) aufgrund einer Umfrage unter Immobilienexperten mit höheren Preisen, vor allem in Städten und gut erschlossenen Agglomerationen.

Dies geht aus der am Montag veröffentlichten Herbstumfrage 2026 für Immobilien hervor. Dabei gaben rund die Hälfte der 692 Befragten an, dass sie steigende Preise sowohl für Eigentumswohnungen als auch für Einfamilienhäuser erwarten. Die Mehrheit der übrigen Experten geht zumindest von stabilen Marktverhältnissen aus.

Besonders optimistisch zeigen sich die Experten bei ihren Einschätzungen im Jura und im Alpenraum, während die Region Basel deutlich zurückhaltender beurteilt wird. Dort rechnet eine Mehrheit mit unveränderten Preisen.

Preistreiber bleiben

Als wichtigste Preistreiber gelten weiterhin die hohe Nachfrage nach Wohnraum sowie das begrenzte Angebot in attraktiven Lagen. Vor allem in Städten und gut erschlossenen Agglomerationen wird mit einer fortgesetzten Aufwärtsentwicklung gerechnet.

Dagegen sehen Marktteilnehmer bei älteren Liegenschaften, hochpreisigen Objekten und Immobilien in peripheren Regionen eine deutlich verhaltenere Entwicklung. Zudem werden hohe Kaufpreise und strengere Finanzierungsvorschriften als bremsende Faktoren genannt.

Und auch bei den Wohnungsmieten rechnen die Befragten mit steigenden Werten. Rund die Hälfte der Befragten geht von weiteren Mietpreissteigerungen in den kommenden zwölf Monaten aus. Die übrigen Teilnehmer rechnen überwiegend mit stabilen Mieten.

Büronachfrage sinkt

Anders präsentiert sich die Lage bei Büroimmobilien. Sowohl die Erwartungen für Büromieten als auch für die Preise von Büro- und Geschäftshäusern bleiben negativ. Als Grund wird die zunehmende Zweiteilung des Marktes genannt.

So seien zwar moderne und zentral gelegene Büroflächen weiterhin gefragt, ältere Objekte an weniger attraktiven Standorten stünden indes unter Druck. (awp/mc/pg)

Fahrländer Partner Raumentwicklung