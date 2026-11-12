«Weisse Zonen» sollen den Wohnungsbau beschleunigen

St. Gallen – Höhere Häuser, mehr Wohnungen und Geld für betroffene Nachbarn: Mit sogenannten «weissen Zonen» könnte die Schweiz gegen den Wohnungsmangel vorgehen. Die Idee ist, in ausgewählten Quartieren vorübergehend deutlich mehr Wohnraum zuzulassen als bisher. Wer die zusätzlichen Baumöglichkeiten nutzen will, müsste im Gegenzug auch preisgünstige Wohnungen schaffen.

Das Konzept steht im Mittelpunkt einer am Donnerstag veröffentlichten Immobilienstudie von Raiffeisen. Seit Ende der 2010er-Jahre entstehen in der Schweiz mehr Haushalte als Wohnungen. Gleichzeitig kommt die Verdichtung, also der Bau von zusätzlichem Wohnraum innerhalb bestehender Siedlungen, nur schleppend voran. Strenge Bauvorschriften, aufwendige Verfahren und der Widerstand von Nachbarn erschweren laut der Bank neue Projekte.

In «weissen Zonen» würden deshalb etwa Vorgaben zur Gebäudehöhe, zu den Abständen zwischen Häusern oder zur zulässigen Wohnfläche auf einem Grundstück gelockert. So könnten auf bereits bebauten Flächen wesentlich grössere Überbauungen entstehen. Die Vorschriften zu Sicherheit, Brand- und Umweltschutz blieben hingegen bestehen.

Die Sonderregeln sollen nur so lange gelten, bis ein vorher festgelegtes Ziel erreicht ist, etwa eine bestimmte Zahl zusätzlicher Wohnungen. Danach würden sie wieder entfallen. Das soll Eigentümer dazu bewegen, rasch zu bauen. Wer zu lange wartet, riskiert, dass andere das Kontingent ausschöpfen und die zusätzlichen Baumöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung stehen.

Nachbarn am Mehrwert beteiligen

Weil auf demselben Grundstück mehr Wohnungen vermietet werden könnten, steige dessen Ertragspotenzial. Diesen Mehrwert sollen die Eigentümer nicht allein behalten. Ein Teil soll für preisgünstigen Wohnraum verwendet werden, ein weiterer den betroffenen Nachbarn zugutekommen. Diese könnten beispielsweise für weniger Aussicht oder mehr Schatten entschädigt werden. Damit soll die Akzeptanz für grössere Bauprojekte im eigenen Quartier steigen.

Im Kanton Zug ist das Konzept bereits Teil einer geplanten Baugesetzrevision. Der Vorschlag sieht vor, mindestens 40 Prozent preisgünstige Wohnungen zu schaffen und die lokale Bevölkerung bei der Vergabe zu bevorzugen.

Damit die Rechnung aufgeht, reicht laut Raiffeisen allerdings kaum ein zusätzliches Stockwerk. Vielmehr braucht es eine deutlich dichtere Bebauung, um sowohl günstige Wohnungen als auch Entschädigungen zu finanzieren und den Bauherren genügend Gewinn zu lassen. Denkbar wären etwa 100 Meter hohe Hochhäuser oder mehrere hundert Meter lange Gebäudekomplexe.

Hohe Hürden bleiben

Ob solche Veränderungen mehrheitsfähig sind, ist offen. Über die Einführung und Ausgestaltung müssten letztlich die Stimmberechtigten entscheiden. Zudem müssten sich zahlreiche Eigentümer auf gemeinsame Projekte einigen und deren Finanzierung sicherstellen. Einzelne unwillige Nachbarn könnten Vorhaben weiterhin blockieren.

Bis die rechtlichen Grundlagen angepasst sind, dürften laut der Studie noch Jahre vergehen. Raiffeisen hält die Idee dennoch für einen Praxistest wert.

Wie gross der Druck am Wohnungsmarkt bleibt, zeigen die Prognosen der Bank: Bis Anfang 2028 dürfte der jährliche Anstieg der ausgeschriebenen Mieten wieder auf über 3,5 Prozent zunehmen. Auch beim Wohneigentum steigen die Preise weiter. Um sich einen Kauf leisten zu können, machen Haushalte zunehmend Abstriche bei Grösse, Alter, Ausbaustandard und Lage. Zusätzlicher Wohnraum bleibt damit dringend benötigt. (awp/mc/ps)