Colliers Switzerland: 605 m2 Bürofläche beim Zürcher Hauptbahnhof vermietet

Zürich – Colliers Switzerland hat die Bürofläche an der Zollstrasse 42 erfolgreich vermietet. Neue Mieterin ist ein Consulting-Unternehmen.

Im Auftrag der Eigentümerschaft hat Colliers Switzerland innerhalb kurzer Zeit eine neue Mieterin für die gut gelegene Bürofläche gefunden. Die rund 605 m² grosse Fläche befindet sich im 6. Obergeschoss und verfügt über vier Terrassen mit einer Gesamtfläche von rund 190 m². Die Liegenschaft befindet sich im urbanen Zürcher Kreis 5 und ist vom Hauptbahnhof Zürich in rund einer Gehminute erreichbar. Sie ist umgeben von Unternehmen, Start-ups, Design, Kultur, Gastronomie und weiteren Angeboten.

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte

Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz, Pfäffikon / SZ und Basel. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne. (Colliers Switzerland/mc/ps)