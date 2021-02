Kevin Klak , digitalrat.ch: JA zur E-ID, aber NEIN zu diesem Gesetz.

Am 7. März 2021 stimmen wir in der Schweiz über die Vorlage zum Bundesgesetz “elektronische Identifizierungsdienste (E-ID)” ab. In der Schweiz wohnhafte Personen sollen mit der E-ID im Internet eindeutig identifiziert werden, um staatliche oder private Dienstleistungen und Produkte einfach und sicher online zu bestellen.

Die Verordnung zur E-ID ist leider bis heute nicht veröffentlicht und somit bleibt Vieles verborgen.

Kommentar von Kevin Klak

Die falsche Trickkiste

Die Befürworter der E-ID haben die vergangenen Wochen und Tage tief in die Trickkiste gegriffen. Nebst einem starken Werbedruck scheint man sich aber primär in der Kiste der Argumente vergriffen zu haben.

Die E-ID soll keine biometrischen Daten enthalten, liess man verkünden. Die E-ID sei eigentlich in Tat und Wahrheit ein Login. Es werde Wettbewerb geben und dieser werde Innovationen und neue Dienstleistungen hervorbringen. Das Passwortchaos würde damit beendet. Dank der E-ID wird das Internet sicher und man könne damit endlich beruhigt online einkaufen oder gar bei einem Systemabsturz alles wieder herstellen. Unwahrheiten und Halbwahrheiten, wie Sie wohl zu jedem Wahlkampf irgendwie dazu gehören. Genauso wie die Opferrolle, in welche sich Befürworter neuerdings auch noch begeben. Die Gegner hätten sich gegen die Schweizer Konzerne verschworen. Lassen wir die Kirche doch mal im Dorf.

Macchiavelli

Die Befürworter haben dieses E-ID Gesetz mit einer sehr feinen Klinge zur Vernehmlassung gebracht. National- und Ständerat debattierten, ob der Bund auch Herausgeber sein dürfe. Umfragen zeigten deutlich, dass das Schweizer Volk eine solche Lösung wünscht. Ein klares Signal für die Volksvertreter. Doch dem wurde keine Beachtung geschenkt und das vorliegende Gesetz versetzt nun den Staat in die 2. Reihe und beraubt ihn einer seiner Kernaufgaben.

«E-Government ist eine Kernkompetenz jeder Behörde und keine Dienstleistung wo private Unternehmen Einblick, geschweige denn ein Geschäftsmodell, ermöglicht werden soll.»

Kaum jemand würde befürworten, dass man beim Gang zur Bankfiliale gleich noch eine Identitätskarte beantragen darf. Dass eine digitale Identität nun aber genau dort bestellt werden kann, scheint plötzlich logisch. Schliesslich ist es nur ein Login. Nein! Denn auch die Befürworter zeigten an Ihrer Pressekonferenz deutlich auf, dass eben diese E-ID diverse Dienste ermöglichen soll, die man ansonsten mit einer Identitätskarte am Schalter der Behörde oder im Geschäft erledigt. Formaljuristisch ist die E-ID kein Reise-Pass und doch substituiert die E-ID diesen in wesentlichen Merkmalen im digitalen Raum.

Verwechslungen en masse

Dass man eine Balance zwischen Staat und Privatwirtschaft finden wollte ist zu begrüssen. Die Rechte und Freiheit des Individuums sollten doch aber weiterhin über den Ansprüchen von privaten Unternehmen stehen.

So macht man geltend, dass auch der Schweizer Pass, unser Geld oder die Autobahn-Vignette (künftig E-Vignette) nicht wirklich vom Bund hergestellt wird. Korrekt. Und doch ist es zu kurz gedacht: Schliesslich ist der Herausgeber der Staat.

Bei der E-ID machen private Unternehmen (IdP) das Marketing, sie Betreiben das System, sie sind Herausgeber und Ansprechpartner für die Bürger. Die Herausgeber (IdP) nutzen den Staat lediglich als Absicherung für Ihr Geschäftsmodell. Wobei sogar die Verifikation durch den IdP geschieht und somit entscheidet ein privates Unternehmen wer, wer ist.

Da das E-ID Gesetz dem Herausgeber erlaubt Daten gemäss dem Datenschutzgesetz auszuwerten und dabei Nutzerprofile auch explizit erwähnt werden, ist das Gesetz zusätzlich abzulehnen. Schliesslich müssen Nutzungsprofile auch nicht gelöscht werden, nur die ihnen zu Grunde liegenden Daten. Da ist einfach zu viel Interpretationsspielraum.

«If its free, you are the product.»

Zu guter Letzt versucht man zu beschwichtigen, dass die E-ID für die Benutzer kostenlos sein soll. Welchen Nutzen ein E-ID Login für den Webshopbetreiber bieten soll, ergründet sich kaum. Dass der Betreiber jedes Einloggen mit einer E-ID noch berappen soll, macht es nicht attraktiver. Ein eigenes Login bietet dem Webshopbetreiber volle Kontrolle über seine Wertschöpfungskette. Ein Login mit Google, Facebook und Co. mag für den Benutzer attraktiv sein. Dass in der E-Commerce Landschaft auch nur ein Bruchteil diese Logins anbietet, zeigt, wie wichtig das eigene Login ist. Aktuell ermöglichen knapp 25% der SwissSign Mitglieder ein Swiss ID Login. So wird das nie was mit dem Aufräumen des Passwortchaos.

Wer kann eigentlich was?

«Der Bund kann keine IT – und wenn, dann dauert es zu lange» hört man rufen. Dass auch beim Bund hinter jedem IT-Projekt diverse Dienstleister aus der Privatwirtschaft stehen, lässt man dabei ausser Acht. Aus der Privatwirtschaft erfährt die Öffentlichkeit jeweils erst dann etwas, wenn wieder ein millionenschweres SAP-Projekt zusammenkracht – und der Schuldige ist dort natürlich auch immer ganz schnell ausgemacht.

Bereits heute interagieren wir sehr digital mit dem Staat. Unternehmen melden Mitarbeiter auf digitalem Weg bei der AHV an, die MwSt. reicht man via Webapplikation ein oder man füllt die Steuererklärung online aus. Der Bund kann erwiesenermassen IT und er möge diese auch künftig beherrschen.

Digitale Kompetenz entwickeln

Neue Kundenverhalten und Technologien bieten uns allen neue Chancen und stellen uns auch vor neue Herausforderungen. Diese können wir nur bewältigen, indem wir uns damit auseinandersetzen. Dass diverse Politiker nach wie vor eine E-ID mit einem Login gleichsetzen ist wohl kaum zu unterbieten. Es zeigt zusätzlich ein weiteres Problem auf. Viele dieser Politiker sind, Kraft ihres Amtes, in diversen Verwaltungsräten und Verbänden vertreten oder präsidieren diese gar. Sie steuern unsere Schweizer Unternehmen. Zum eigenen Wohl sollten diese anfangen Digitale Kompetenzen zu entwickeln – möglichst ohne Politik.