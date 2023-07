Klimastiftung Schweiz: 37 Millionen Franken Förderbeiträge für mehr als 2’300 KMU

Zürich – Das Jahr 2008 war für den Klimaschutz in der Schweiz ein Meilenstein. Als Reaktion auf die Einführung der CO2-Abgabe, wurde am 4.7.2008 die Klimastiftung Schweiz gegründet. Swiss-Re-Präsident Peter Forstmoser sagte damals, dass es sich bei der Stiftungsidee um Bekenntnis aus der Schweizer Wirtschaft handle, dem voranschreitenden Klimawandel entgegenzuwirken. Wo steht die Klimastiftung Schweiz heute, 15 Jahre später?

Seit ihrer Gründung 2008 hat die Stiftung Förderbeiträge in der Höhe von über 37 Millionen Franken für über 2’300 KMU in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ausbezahlt. «Die Klimastiftung ist ein Erfolgsmodell», betont Geschäftsführer Vincent Eckert, der seit Anbeginn diese Position innehat.

Die Zeit der Luftschlösser ist vorbei

«Anfänglich waren viele Anträge ungenügend» erinnert sich Eckert. «Da gab es Projekte, die wären physikalisch unmöglich umzusetzen gewesen.» Unter den Antragsstellern waren richtige Träumer. «Die bauten teils regelrechte Luftschlösser und entwickelten manchmal ein spezielles Gerät, was aber kaum zu skalieren gewesen wäre und daher nicht klimarelevant.» Die Qualität stieg – auf beiden Seiten. «Auch unsere Prozesse wurden wesentlich verbessert, mit dem Ziel, die Förderungen unbürokratischer, dafür zielgerechter auszurichten.»

Das alles führte zu einem bereichernden Austausch für alle Beteiligten. «Die Anträge kamen und kommen quer von vielen Industrien wie Käsereien, Schreinereien über Wäschereien zum Gastgewerbe», fasst Vincent Eckert zusammen. «Jede Produktion braucht Energie».

Bundesrat Rösti als Keynote-Speaker

Im Jubiläumsjahr 2023 finden zwei Feierlichkeiten statt, um die Bedeutung der Stiftung zu unterstreichen. Bundesrat und UVEK-Vorsteher Albert Rösti tritt am 13. September im Rahmen einer Podiumsdiskussion in Bern als Keynote-Speaker auf. Und genau heute in drei Wochen am 25. Juli führt die Klimastiftung Schweiz einen Networkinganlass durch, wo Partnerfirmen und interessierte Kreise auf geförderte Projekte treffen. Am 25. Juli ist die Stiftung Gast an der Allianz Cinema Night. Als Moderator wird Christian Jungen, Direktor des Zurich Film Festival, elegant den Bogen zwischen der Filmwelt und den Klimaschutzbemühungen schlagen. (Klimastiftung Schweiz/mc/ps)