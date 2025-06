Robeco publiziert 5. Ausgabe der jährlichen Global Climate Investing Survey

Rotterdam/Zürich – Eine Mehrheit (56 %) der globalen Investoren glaubt, dass die Agenda von Präsident Donald Trump, die fossile Brennstoffe gegenüber sauberen Energiequellen begünstigt, den Übergang zu netto null Emissionen behindern wird, dass das Momentum jedoch zurückkehren wird, sobald sich die Führung in den USA wieder ändert. Dies ist eines der wichtigsten Ergebnisse der 5. Global Climate Investing Survey von Robeco, an der 300 Investoren teilgenommen haben.

Derzeit geben fast sechs von zehn (59 %) Anlegern an, dass sie zunächst die weitere Entwicklung der neuen politischen Agenda in den USA abwarten wollen, bevor sie Anlageentscheidungen in Bezug auf Assets treffen, die von den von Präsident Trump angekündigten Änderungen der US-Politik und -Regulierung betroffen sein könnten. Demgegenüber sagt eine Mehrheit der Investoren in Europa (58 %) und im asiatischpazifischen Raum (62 %), dass sie in Zukunft eher ausserhalb der USA nach Anlagechancen in Bereichen wie Klimaschutz, Unternehmen im Wandel und Erneuerbare Energien suchen werden.

Bedenken der Investoren hinsichtlich politischer Lücken

Ein bemerkenswerter Aspekt der diesjährigen Ergebnisse ist die wachsende Besorgnis der Anleger über die mangelnde stetige Unterstützung der Netto-Null-Ziele durch die Regierung. Viele sind der Meinung, dass sie bedeutende Verpflichtungen eingegangen sind, um bis 2050 netto null Emissionen zu erreichen, aber dass die politischen Rahmenbedingungen nicht Schritt gehalten haben. Dieses wahrgenommene Ungleichgewicht sorgt für Unsicherheit und führt zu Forderungen nach zuverlässigeren und koordinierteren Schritte seitens der Politik.

Es gibt auch deutliche regionale Unterschiede hinsichtlich des Mangels an unterstützenden

Wirtschaftsmassnahmen seitens der Regierung als Hindernis für die Dekarbonisierung: 41 % der Investoren im asiatisch-pazifischen Raum und 39 % der nordamerikanischen Investoren nennen dies als bedeutendes Hindernis, während nur 25 % der europäischen Investoren derselben Meinung sind. Die Gesetzgebung und Regulierung in Europa zur Unterstützung der Netto-Null-Emissionsziele bleibt weiterhin streng.

Orientierung in einem sich wandelnden Umfeld

Diese Divergenz zeigt sich besonders deutlich daran, wie zentral Climate Investing für die Strategie ist. Rund drei Fünftel der Investoren in Europa (62 %) und im asiatisch-pazifischen Raum (59 %) geben dem Thema Klimawandel in ihrer Anlagepolitik weiterhin Priorität – eine leichte Umkehrung der Ergebnisse des Vorjahres, als Asien noch an der Spitze lag. Im Gegensatz dazu stellen nur 23 % der nordamerikanischen Investoren das Thema Klimawandel derzeit in den Mittelpunkt ihrer Anlagepolitik.

Lucian Peppelenbos, Climate & Biodiversity Strategist bei Robeco: „Bei Robeco ist nachhaltiges Investieren seit jeher ein wesentlicher Bestandteil der Optimierung des Risiko-Rendite-Profils unserer Anlagen, um die besten langfristigen Ergebnisse zu erzielen – auch wenn die kurzfristige Entwicklung ungewiss ist. Die diesjährige Umfrage zeigt eine ernüchternde Realität: Während viele Investoren weiterhin an den Klimazielen festhalten, lässt die allgemeine Priorisierung des Themas Klimawandel in ihren Anlagestrategien nach, vor allem auf globaler Ebene.“

„Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, fokussiert und zugleich anpassungsfähig zu bleiben. Uns ist bewusst, dass unsere Kunden sich in einem komplexen und sich ständig verändernden Umfeld mit unterschiedlichem Mass an politischer Unterstützung und Marktvertrauen bewegen. Unsere Aufgabe ist es, sie zu unterstützen – wo auch immer sie sich auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit befinden – indem wir unsere Anlagestrategien auf ihre spezifischen Ziele abstimmen – unabhängig davon, ob diese auf Rendite, Risiko, Nachhaltigkeit oder eine Kombination aus allen drei Faktoren ausgerichtet sind. Auch in Zeiten der Unsicherheit und sich verändernder Prioritäten bleiben wir entschlossen, unseren Kunden dabei zu helfen, mit Klarheit sowie robust und zuversichtlich zu investieren.“

Quelle: Robeco Global Climate Investing Survey 2025.

Der Global Climate Investing Survey 2025 von Robeco basiert auf einer von Robeco in Auftrag gegebenen, ausschliesslich für eigene Zwecke durchgeführten Umfrage unter 300 institutionellen Anlegern und Grosskunden in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Die Investoren kommen aus einer Vielzahl von Organisationen: Versicherungen, Pensionsfonds, Stiftungen, Staatsfonds, Privatbanken, Dachfonds, Vermögensverwalter, Wirehouse-Broker/Dealer, registrierte Anlageberater, Family Offices und Turnkey-Asset-Management-Anbieter/DFMs. Ihre Grösse reichte von weniger als 1 Milliarde US-Dollar verwaltetem Vermögen (AuM) bis zu über 1 Billion US-Dollar AuM, wobei sich das Gesamtvolumen der gemanagten Assets aller Befragten auf rund 31,2 Billionen US-Dollar belief. (Robeco/mc/ps)