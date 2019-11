Korn Ferry: CEOs prognostizieren einen stärkeren Fokus auf ethische Führung

Zürich – Laut einer Umfrage von Korn Ferry, dem Personalberatungsunternehmen für die Rekrutierung und Entwicklung von Führungskräften, die die Meinung von über 160 europäischen CEOs erfasst hat, steht bis 2025 verstärkt die ethische, menschenorientierte Führung im Zentrum.

Die kürzlich durchgeführte Umfrage unter 163 Chief Executive Officer in Europa zeigt auf, dass 94 Prozent davon überzeugt sind, dass Geschäftsführer bis 2025 einen stärkeren Fokus auf die ethische Führung legen werden. Darüber hinaus sagen 95 Prozent, dass CEOs neben profitorientierter Arbeit nun verstärkt den Menschen und Planeten in ihrem Handeln miteinbeziehen.

«Vor einem Jahrzehnt wurde das ‘Triple Bottom Line’-Erfolgsdenken und das entsprechende Handeln nur von einigen wenigen Vorreitern, wie beispielsweise dem Outdoor-Ausrüstungshersteller ‘Patagonia’, ausgeübt. ‘People’, ‘Planet’, ‘Profit’ ist nun in den Vorstandsetagen jener Unternehmen angekommen, die heute und morgen den Unterschied machen und Aktionäre, Investoren, Kunden und Mitarbeiter gleichermassen begeistern und bewegen wollen», sagt Florian T. Wagner, Associate Client Partner Korn Ferry Schweiz. «CEOs erkennen, dass ‘Purpose-driven Leadership’ der Schlüssel ist, um das Potenzial ihrer Mitarbeiter und Organisationen im Kontext der heutigen hochkomplexen Ökosysteme zu erschliessen».

Mangel an qualifizierten Talenten als grösstes Hindernis

Die CEO-Umfrage ergab, dass die heutigen Führungskräfte der Meinung sind, dass der grösste Erfolgsfaktor für aufstrebende CEOs der Antrieb ist, einen Unterschied in der Art und Weise, wie Geschäfte getätigt werden, zu machen.

Die befragten CEOs gehen auch davon aus, dass technologische Kräfte in den kommenden Jahren den grössten Einfluss auf ihre Geschäftsabläufe haben werden, gefolgt von wirtschaftlichen und politischen Kräften. Auf die Frage nach dem grössten Hindernis für die Realisierung ihrer Vision in der Zukunft nennen die CEOs den Mangel an qualifizierten Talenten.

Ein Gespür für «Mission» und «Purpose» ist laut der Umfrage der wichtigste Faktor für den zukünftigen Erfolg eines CEOs, gefolgt von Agilität und Offenheit für Veränderungen und einer starken Wertebasis.

«Es wächst das Bewusstsein, dass die obersten Führungskräfte neue Wege finden müssen, um Geschäfte zu tätigen, die komplexere und manchmal widersprüchliche Stakeholder-Netzwerke befriedigen», sagt Michael Stanford, Senior Client Partner Korn Ferry Schweiz. «Um die Dinge anders zu machen, erkennen CEOs die Notwendigkeit eines ausgeprägten Sinnes für persönlichen ‘Purpose’, eines Glaubens, dass ihre Stärken, Werte und Energie auf etwas ausgerichtet sind, das wirklich zählt.» (Korn Ferry/mc/ps)

Über die Umfrage

Im August und September 2019 führte Korn Ferry (NYSE: KFY) die Umfrage unter 163 CEOs privater und öffentlicher Unternehmen aus verschiedenen Sektoren in verschiedenen europäischen Ländern durch. Die Umfrage hat die Merkmale und Erfolgsfaktoren untersucht, die diese CEOs für die nächste Generation von CEOs im Jahr 2025 für wichtig hielten.

Über Korn Ferry

Korn Ferry (NYSE:KFY) ist das global führende Personalberatungsunternehmen mit den Schwerpunkten Rekrutierung von Führungskräften und Talent Management.

Korn Ferry ist in über 50 Ländern mit insgesamt 7‘500 Mitarbeitenden tätig. Der Sitz in Zürich ist für Korn Ferry eine internationale Exzellenzplattform. In Zürich beschäftigt Korn Ferry 70 Mitarbeitende aus 16 Nationen, die für nationale und internationale Kunden in den Branchen Industrie, Finanzdienstleistungen, Life Sciences, Konsumgüter, Technologie und auch Not-for-Profit tätig sind. Zu Korn Ferry Schweiz gehört auch Österreich mit der Niederlassung in Wien. Seit der Gründung hat das Unternehmen 2.5 Mio. Assessments durchgeführt und verfügt über einen entsprechend umfangreichen Pool an relevanten Daten zu den Themen Leadership und Talent Consulting. 2014 hat Korn Ferry insgesamt über 8‘000 Top-Executives rekrutiert.

Seit 1969 unterstützt Korn Ferry mit Hauptsitz in Los Angeles/USA seine Kunden dabei, neue Führungskräfte zu gewinnen, sie richtig einzusetzen, zu fördern und dauerhaft an das Unternehmen zu binden. Mit der Übernahme der Hay Group im Oktober 2015 verstärkt Korn Ferry seinen ganzheitlichen Ansatz im Bereich «Leadership & Talent Consulting».

Weitere Informationen über Korn Ferry finden Sie unter: www.kornferry.com

