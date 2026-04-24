YouTube rollt Deepfake-Erkennung weiter aus

San Bruno – Nach einer Testphase von 18 Monaten hat Googles-Videotochter YouTube ihr Identitäts-Tool «Likeness Detection» zur Erkennung von Deepfakes einer breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Ziel ist es, dass Nutzer ihre Identität vor illegalen KI-Nachbildungen schützen können.

Channel nicht nötig

Nach der eigenen Angaben zufolge umfangreichen Testphase für YouTube-Persönlichkeiten und Politiker ist das Tool nun auch von Schauspielern, Musikern oder Sportlern kostnlos nutzbar. Ein weiterer Vorteil laut YouTube in einem Bericht des «Hollywood Reporter»: Die Nutzung der Anti-Deepfake-Anwendung bedingt nicht das Vorhandensein eines eigenen Channels.

Die Entwickler der Likeness Detection haben damit laut Selbstauskunft vor allem Personen im Visier, deren öffentliches Erscheinungsbild auch aus wirtschaftlicher Hinsicht als wichtig einzustufen sei. Der Identitätsschutz des Videoportals funktioniert für den Nutzer einfach: Dieser muss nur Referenzmaterial des eigenen Gesichts (etwa vom Reisepass/Führerschein) hochladen.

Einfache Bedienung

Die Likeness Detection nimmt die hochgeladenen Bilder des eigenen Gesichts als Basis für eine Suche nach hochgeladenen Videos mit ebendiesen Übereinstimmungen. Verdächtiges Material wird dann entsprechend markiert und geprüft, wie es heisst. Ob Nutzer die Videos dann tolerieren oder doch lieber gelöscht haben wollen, bleibt ihnen vorbehalten. Parodien oder Satire-Content, die den Community-Richtlinien entsprechen, sollten jedoch online bleiben. (pte/mc/ps)