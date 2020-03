gonser.ch-Gründer und CEO Lenz Gonser spendet 100’000 Franken für Risikogruppen

Von Lenz Gonser

Als Onlineshop haben wir das grosse Glück, bisher nur wenig von den Auswirkungen des Coronavirus betroffen zu sein. Umso wichtiger ist es, dass auch wir uns in dieser Zeit unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft bewusst sind und etwas unternehmen.

Ich habe diese Firma im Jahr 2009 kurz nach Abschluss der Matura gegründet. Heute bin ich sehr dankbar für alles, was wir in den letzten 11 Jahren erleben und erreichen durften. Bis heute halten wir an einem gewissen Startup-Charakter fest. Innerhalb meiner Teams arbeiten junge Leute und niemand von uns gehört zu einer Risikogruppe. Gerade das Verhalten von uns jüngeren Menschen hat in den nächsten Wochen aber einen enormen Einfluss darauf, wie sich die Situation weiter entwickelt.

Als Gesellschaft haben wir jetzt alle nur noch einen Wunsch: Zurück in die Normalität.

Dieser gemeinsame Wunsch muss uns in den nächsten Wochen zusammenbringen. Wir alle müssen bereit sein, für die nächsten Wochen viele Veränderungen und Einschränkungen in unserem Alltag zu akzeptieren. Umso mehr können wir das Leben danach wieder geniessen.

Ich erachte dieses Ereignis als die bisher grösste Herausforderung unserer Generation. Jeder von uns sollte inmitten dieser historischen Situation seinen grösstmöglichen Beitrag leisten.

Aus diesen Gründen habe ich mich dazu entschlossen, über die nächsten vier Wochen einen Betrag von CHF 100’000.- zu spenden, um damit solidarische Massnahmen sowie den Schutz von Risikogruppen zu fördern. Die Spenden richten sich an Privatpersonen und kleinere Organisationen, die wir hiermit aufrufen möchten, diese Spendenleistungen in Anspruch zu nehmen.

Wir gehören nicht zu den ganz grossen Playern im Schweizer E-Commerce und dieser Entscheid ist für meine Firma mehr als beträchtlich. Es handelt sich aber um eine Zeit, in der andere Werte gelten und das grosse Ganze im Fokus steht.

Weitere Informationen…