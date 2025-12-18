Liontrust: Ausblick 2026

London – Liontrust, ein spezialisierter aktiver Asset Manager, veröffentlicht heute den Ausblick auf 2026. Vier verschiedene, voneinander unabhängige Fondsmanagementteams beleuchten darin ihre jeweiligen Themen:

Cashflow Solution Team (Samantha Gleave)

Global Innovation Team (Storm Uru und Clare Pleydelle-Bouverie)

Multi Asset Team, Fixed Income (Donald Phillips)

Global Equities (Mark Hawthin)

Die erwartete Diversifizierung der Renditen setzte 2025 ein, wobei die Aktienmärkte in Grossbritannien, Europa, Japan und den Schwellenländern eine starke relative Performance erzielten. Die Konzentration der globalen Märkte auf US-amerikanische Mega-Caps, deren Marktkapitalisierung Billionen von Dollar erreichte, hielt jedoch ebenfalls an. Wir wurden auch erneut an die Macht der Anleihemärkte und ihre Diversifizierungsvorteile erinnert. Was können wir von 2026 erwarten? Die Investmentteams von Liontrust blicken mit viel Optimismus in die Zukunft.

Samantha Gleave: Co-Leiterin, Cashflow Solution Team

Die globalen Aktienmärkte haben sich von der durch Zölle bedingten Volatilität zu Beginn des Jahres weiter erholt, und auch kurz vor 2026 befindet sich der europäische Markt weiterhin in einem konstruktiven technischen Trend. Obwohl diese Rallye stark war – und die Performance der US-Aktien übertroffen hat –, bleiben die europäischen Bewertungen angemessen, insbesondere bei Unternehmen, die attraktive und nachhaltige Cashflows generieren.

Unser Anlageprozess bewertet das europäische Aktienuniversum anhand proprietärer Cashflow-Kennzahlen, sodass wir Unternehmen mit der stärksten Cashflow-Dynamik identifizieren können. Diese Unternehmen bilden unsere Cashflow-Champions-Watchlist, aus der wir unsere Portfoliobestände auswählen. Trotz der jüngsten Marktgewinne glauben wir, dass diese Watchlist selten attraktiver bewertet war.

Ein weiteres positives Signal ist die anhaltende Cashflow-Disziplin der Unternehmensführungen. Vor diesem Hintergrund und angesichts des sich wandelnden makroökonomischen Umfelds bevorzugen wir mit Blick auf das Jahr 2026 weiterhin eine ausgewogene Stilpositionierung in allen Portfolios.

Storm Uru und Clare Pleydell-Bouverie: Co-Leiter des Global Innovation Teams

Wir treten in sich überschneidende Innovationszyklen ein, von physischer KI (Robotik und autonome Systeme) über beschleunigtes Computing bis hin zu bedeutenden Fortschritten bei Biotechnologieplattformen. Bis 2026 sollten sich die in den letzten drei Jahren kommerzialisierten Durchbrüche zu verstärken beginnen: Software wird durch Codierungsagenten mehr Wissensarbeit automatisieren, die Infrastruktur wird durch riesige beschleunigte Rechencluster skaliert werden und Bio-Plattformen werden Teile der Forschung und Entwicklung zunehmend industrialisieren. Das Ergebnis ist eine grundlegende Veränderung in der Geschwindigkeit, mit der führende Unternehmen testen, iterieren und skalieren können.

Gegen Ende des Jahres 2025 können Investoren die Frage, die die Schlagzeilen dominiert, nicht übersehen haben: Befinden wir uns mitten in einer KI-Blase oder reden wir uns nur in eine hinein? Traditionelle Blasen sind durch Überproduktion und Überkapazitäten gekennzeichnet; bei der KI ist das entscheidende Merkmal das Gegenteil. Die Rechen-, Strom- und Rechenzentrumskapazitäten sind nach wie vor begrenzt, und die Reaktion auf die Nachfrage dürfte eher Jahre als Quartale dauern.

Das ist für 2026 von Bedeutung, da es einen längeren Zeitraum für Investitionen und die Einführung unterstützt, auch wenn eine strenge Bewertung weiterhin unerlässlich ist. Bemerkenswert ist auch der Unterschied in der Marktführerschaft: Die jüngsten Gewinne im US-Technologiesektor wurden eher durch Gewinnwachstum als durch eine multiple Expansion getrieben, während die Fortschritte in Teilen Europas und Japans eher bewertungsorientiert waren.

Das Gesundheitswesen ist ein weiterer Bereich, in dem sich die Rahmenbedingungen verbessern. Nach einem dreijährigen tiefen Abschwung beginnen schlankere und fokussiertere Organisationen wieder zu investieren, zunehmend in plattformbasierte Ansätze. Diese können Entwicklungszyklen verkürzen und Kosten senken, und die Integration von KI-Tools dürfte die Produktivität in den Bereichen Forschung, Studiendesign und Betrieb weiter verbessern.

Mit Blick auf die Zukunft glauben wir, dass die Gewinner des nächsten Jahrzehnts nicht einfach die Gewinner des letzten Jahrzehnts sein werden. Jeder grössere technologische Plattformwechsel führt zu einer Neuordnung der Wettbewerbsvorteile; das haben wir bei den Mobilgeräten gesehen und erneut beim Übergang zur Cloud. KI ist ein umfassenderer Wandel, da sie jeden Sektor durchdringen kann. Anstatt davon auszugehen, dass die etablierten Unternehmen unangreifbar bleiben, dürfte 2026 ein Jahr sein, in dem Herausforderer mit speziell für das KI-Zeitalter entwickelten Produkten und einer überlegenen Stückkostenstruktur beginnen, bedeutende Marktanteile zu gewinnen. In diesem Umfeld bevorzugen wir Unternehmen, die ihre Konkurrenten nachweislich übertreffen, weil sie für die neue Plattform ausgelegt sind und nicht einfach alte Modelle daran anpassen.

Donald Phillips: Leiter Kreditwesen, Multi-Asset-Team

Die Kreditspreads bleiben eng, was bedeutet, dass eher die Erträge als eine Verengung der Kreditspreads der dominierende Renditetreiber sein dürften. Mit einer Spanne von 6,5 % bis 7 % bleibt die Gesamtrendite der Anlageklasse „High Yield“ attraktiv. Da die Bewertungen (gemessen an den Kreditspreads) etwas angespannt sind, reagiert der Markt empfindlicher auf negative Nachrichten oder idiosynkratische Kreditrisiken. Die Streuung am Markt ist insbesondere bei Emittenten mit schwächeren Ratings offensichtlich, wo idiosynkratische Risiken deutlicher belohnt oder bestraft werden.

Ein moderater Anstieg der Ausfallraten – insbesondere bei Emittenten mit niedrigerem Rating – ist nicht unerwartet. In unserem Basisszenario rechnen wir jedoch nicht mit gross angelegten systemischen Ausfällen. In diesem Umfeld bleibt ein aktives Management entscheidend, um die zunehmende Streuung zu bewältigen.

Längerfristig, beispielsweise über einen Zeithorizont von fünf Jahren, sind wir der Ansicht, dass Hochzinsanleihen langfristige, aktienähnliche Renditen erzielen können, wobei das Drawdown-Risiko nur einen Bruchteil beträgt.

Vor dem Hintergrund eines möglicherweise langsameren Wachstums dürften jedoch Anleihen mit solideren Fundamentaldaten, gesunden Kapitalstrukturen und defensiven Eigenschaften eine Outperformance erzielen. Wir werden uns weiterhin diszipliniert auf idiosynkratische Risiken konzentrieren und konzentrierte thematische oder zyklische Engagements vermeiden, um attraktive risikobereinigte Renditen anzustreben, Ausfallkonzentrationen zu vermeiden und den Fehler zu vermeiden, Anleihen in volatilen Phasen deutlich unter pari zu verkaufen.

Mark Hawtin: Leiter des Global Equities Teams

Wir sehen für 2026 grosse Chancen für die globalen Aktienmärkte, da das Wachstum robust bleibt und die Zinsen weltweit sinken, angeführt von einer zurückhaltenden Fed. Diversifizierung muss jedoch das oberste Gebot sein und ist der Preis dafür, dass man vollständig investiert bleibt.

Wir glauben, dass es zwei Hauptfaktoren für die Aktienrendite gibt: die makroökonomische Unsicherheit in Bezug auf das Wirtschaftswachstum, die Inflation und die Entwicklung der Zinssätze sowie die Unsicherheit in Bezug auf die Entwicklung der KI-Investitionen und -Renditen.

Wir gehen davon aus, dass der US-Dollar weiterhin unter Druck stehen wird, dass die KI-Entwicklung volatil und unvorhersehbar sein wird und dass eine Diversifizierung weg von den grössten Namen auf dem Markt das beste Risiko-Ertrags-Profil bieten wird.

Der Markt scheint nach wie vor zu pessimistisch gegenüber Europa zu sein, wo wir zahlreiche vielversprechende Anlageideen finden, und die Aussicht auf einen schwachen Dollar stützt die Aktien aus Schwellenländern.

Europa steht wegen seiner rückständigen Haltung in Bezug auf Strukturreformen und Investitionen ständig in der Kritik, aber das ändert sich gerade. Ein stärkerer Euro ist zwar für viele der hochwertigen Namen am Markt nicht ideal, aber wir glauben, dass sich die 25 Jahre der Unterinvestition umkehren, angeführt von Verteidigungsausgaben und Investitionen in die Energieinfrastruktur.

Die Bewertungen sind angemessen, und in Europa ist eine Umkehrung des „Magnificent 7”-Effekts zu beobachten, da die Unternehmen mit der grössten Marktkapitalisierung seit einiger Zeit eine Underperformance verzeichnen.

Die Schwellenländer scheinen gut aufgestellt zu sein, um ihre Outperformance von 2025 fortzusetzen, da sich die inländische Liquidität verbessert und damit die Gewinnwachstumsprämie in die entwickelten Märkte zurückkehrt. Nach einem fast 15-jährigen Underperformance-Zyklus sind die Schwellenländer günstig bewertet und untergewichtet und stehen vor einer Erholung, da die bevorstehende Lockerung der Geldpolitik durch die Fed die Tür für eine fast universelle Senkung der Zinssätze an den Märkten öffnet, während das Ende der Dominanz des US-Dollars einen wichtigen Gegenwind beseitigt. Indien und Lateinamerika bieten zwei der attraktivsten Chancen, wenn auch mit sehr unterschiedlichen Treibern und Merkmalen. (Liontrust/mc/ps)

Über Liontrust:

Liontrust ist ein spezialisierter aktiver Vermögensverwalter, der 1994 gegründet und 1999 an der Londoner Börse notiert wurde. Liontrust hat seinen Hauptsitz in London und Niederlassungen in Edinburgh und Luxemburg. Per 12. November 2025 verwaltete Liontrust ein Vermögen von 22,0 Milliarden Pfund Sterling (rund 23,5 Milliarden CHF). Liontrust verfügt über sieben Fondsmanagementteams, von denen jedes seinen eigenen differenzierten, strengen Prozess verfolgt und in eine Reihe von britischen, europäischen, globalen und Schwellenländeraktien, festverzinslichen Wertpapieren, nachhaltigen Anlagen und Multi-Asset-Portfolios und -Fonds investiert. Jedes der Investmentteams, darunter Cashflow Solution, Global Equity, Global Innovation, Sustainable Investment und Global Fixed Income, konzentriert sich auf aktives Management, eindeutige und wiederholbare Prozesse, überzeugte und langfristige Investitionen sowie die Zusammenarbeit mit den Unternehmen, in die investiert wird, und den Kunden. Liontrust unterstützt die finanzielle Bildung von Schulkindern und den Tierschutz.