Lohntrends 2025: Finanzbranche und Human Resources bieten die höchsten Löhne

Zürich/Genf – Die Michael Page Lohnübersicht und Recruitment-Trends 2025 zeigen, dass der Finanzsektor weiterhin die höchsten Löhne für Führungskräfte zahlt. Dicht gefolgt von Fachkräften im Personalwesen. In den letzten zwölf Monaten gab es mit 18 bis 25 Prozent in den Bereichen Metallhandel, Steuerrecht und Verkauf die höchsten durchschnittlichen Lohnerhöhungen.

Rohstoffhandel, Recht und Verkauf weisen die höchsten Lohnerhöhungen auf

Metallhändler verzeichnen mit 25 Prozent den höchsten Lohnanstieg. Anwälte für Steuerrecht konnten 20 Prozent und mehrsprachige Verkaufsleiter konnten 18 Prozent zulegen.

Geopolitische Ereignisse, Unterbrechungen der Lieferketten und Nachfrageschwankungen haben zu einer erheblichen Volatilität auf den Rohstoffmärkten geführt. Diese Volatilität ermöglichte es Händlern, höhere Gewinne zu erzielen. Dies führte zu höheren Löhnen, da es für Unternehmen in solch volatilen Zeiten von entscheidender Bedeutung ist, ihre Lieferketten zu sichern.

Rechtsexperten und deren Mitarbeitende sind aufgrund der abschwächenden Wirtschaft gefragt, da für 2025 nur ein moderates Wachstum prognostiziert wird. Infolgedessen besteht ein hoher Bedarf an Bewerbenden in Rechtsabteilungen, um die damit verbundenen wachsenden rechtlichen Herausforderungen zu bewältigen. Diese gestiegene Nachfrage hat zu einem Aufwärtsdruck auf die Löhne für diese Positionen geführt.

Darüber hinaus vergrössern die Unternehmen ihre Teams im Verkauf, um die Umsätze zu steigern und die Auswirkungen der Konjunkturabschwächung abzufedern. Positionen wie Verkaufsleiter, Verkaufsingenieure oder technische Verkaufsspezialisten sind sehr gefragt.

Andere Positionen, die in den letzten zwölf Monaten eine Lohnerhöhung von zehn Prozent verzeichneten, sind vor allem in der Finanzbranche. Die Durchschnittslöhne von Compliance-Beauftragten und Buchhaltern im Bankwesen stiegen um elf Prozent. Auch in Schlüsselrollen in der Versicherungsbranche sind die durchschnittlichen Löhne, etwa von Senior Insurance Account Managern und internen Pensionsfonds-Managern, um elf Prozent gestiegen.

Die meisten Löhne werden stagnieren

Angesichts der zunehmenden geopolitischen Spannungen und des voraussichtlichen Rückgangs der Inflation auf ein Prozent sind Arbeitgebende sehr vorsichtig, was die Zahl der Beschäftigten und die Löhne betrifft. Gleichzeitig sind die Bewerbende vorsichtig, wenn es darum geht, in einem unsicheren Umfeld eine neue Stelle anzutreten. Infolgedessen wird der Lohn für die meisten Stellen stagnieren.

Yannick Coulange, Geschäftsführer der Michael Page Schweiz, erklärt: «Es besteht eine starke Nachfrage nach Kandidatinnen und Kandidaten, die helfen, die unternehmerischen Herausforderungen zu bewältigen und ehrgeizige Verkaufsziele zu erreichen. Die Nachfrage nach Fachkräften in kritischen Bereichen wie der IT, die sich auf Kosteneinsparungen und die Optimierung von Geschäftsprozessen konzentrieren, ist nach wie vor hoch.» (mc/pg)