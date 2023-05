Lombard Odier IM: Anpassung der Portfolios – Warum die Elektrifizierung unerlässlich ist

Von José Lazuen, Senior Nachhaltigkeitsanalyst bei Lombard Odier IM

Der Übergang zu einem elektrifizierten Energiesystem stellt eine neue industrielle Revolution dar, die sich jedoch mit der Geschwindigkeit der digitalen Revolution vollzieht.

Eine sichere und kostengünstige Energieversorgung ist für die meisten Regierungen ein strategisches Gebot sowie ein Schlüsselaspekt der wirtschaftlichen Entwicklung sowie ein wesentlicher Bestandteil des Lebensstils vieler Menschen. Allerdings war das Wirtschaftswachstum bisher mit zunehmenden Treibhausgasemissionen verbunden. Dies liegt daran, dass 80% unseres Energieverbrauchs auf fossilen Brennstoffen basieren, die durch Verbrennungsprozesse gewonnen werden und für 73% der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Diese Emissionen sind die dringlichsten und komplexesten negativen externen Effekte, die von Unternehmen, Regierungsbehörden und der Gesellschaft noch nicht angemessen bewertet werden. Schlimmer noch, sie betreffen insbesondere die Menschen in Entwicklungsländern, und ihre Auswirkungen werden auch zukünftige Generationen zu spüren bekommen.

Elektrifizierung als Weg zur Dekarbonisierung

Zwischenstaatliche Rahmenwerke und rechtsverbindliche Verträge wie das Pariser Abkommen haben die Welt auf einen Weg zur Dekarbonisierung und zum Erreichen von Netto-Null-Emissionen gebracht. Die Forschung zeigt, dass die Elektrifizierung wahrscheinlich die unmittelbarste und kosteneffizienteste Lösung ist, um diese Verträge zu erfüllen. Die Elektrifizierung des Energiesystems, die sowohl die Energieversorgung als auch die Energienachfrage abdeckt, ist in den meisten wissenschaftlich fundierten Klimamodellen, die auf ein Temperaturziel von 1,5 °C ausgerichtet sind, eine notwendige Komponente. Diese Tatsache hat bereits jetzt erhebliche Auswirkungen auf Energieversorger, energieintensive Sektoren auf der Nachfrageseite (z. B. Verkehr, Gebäude, Industrie) und diejenigen, die den Übergang durch grüne Lösungen ermöglichen.

Darüber hinaus hat der Krieg in der Ukraine derzeit tiefgreifende Auswirkungen auf die Energieinflation, Störungen in der Industrie und weltweite makroökonomische Effekte, wie sie seit der Ölkrise von 1973 nicht mehr beobachtet wurden. Das Ergebnis ist ein «Energie-Trilemma»: der Wunsch nach einer sicheren, kostengünstigen und vollständig dekarbonisierten Energieversorgung. Die Elektrifizierung ist der am besten positionierte technologische Trend, um dieses «Trilemma» zu lösen.

Erneuerbare Energien und saubere Technologien am Wendepunkt

Die Elektrifizierung durch erneuerbare Energien ist bereits die kostengünstigste Option für die Energieversorgung. Trotz einer gewissen saisonalen Knappheit ist erneuerbare Energie unbegrenzt verfügbar, so dass die Nutzung erneuerbarer Energien von Natur aus anti-inflationär ist. So sind beispielsweise die Preise für Wind- und Solarenergie in den letzten zehn Jahren stark gesunken, und die Photovoltaik ist heute die billigste Stromquelle der Geschichte. Diese vorteilhaften wirtschaftlichen Bedingungen stellen einen Wendepunkt auf dem Weg zum Netto-Nullenergieverbrauch dar.

Saubere Technologien auf der Nachfrageseite von Energie erreichen auch sozioökonomische Wendepunkte, die dann eintreten, wenn neue Technologien oder Praktiken die etablierten Technologien in Bezug auf Kosten, Funktionalität und Zugang ausstechen können. Im Strassenverkehr und beim Heizen von Privathaushalten ist der Wendepunkt in vielen Ländern bereits erreicht, und weitere Kostensenkungen bei den Geräten werden dazu führen, dass noch mehr Länder diesen Punkt erreichen.

Parallel dazu wird die jüngste Beschleunigung der Verkäufe von Elektroautos (mehr als 10 Millionen weltweit im Jahr 2022, etwa 13 % der gesamten Autoverkäufe) und Mopeds (280 Millionen Elektroautos sind derzeit auf unseren Strassen unterwegs) starke sektorübergreifende Rückkopplungsschleifen entfalten. So ermöglichen beispielsweise die Kostensenkungen bei der Produktion von Elektroauto-Batterien (seit 2010 um 90 % gesunken) die massenhafte Einführung von Batterien in das Stromnetz. Da der Verkauf von Wärmepumpen für Privathaushalte zunimmt, sind die gleichen Rückkopplungseffekte auch bei der Elektrifizierung der industriellen Wärmeversorgung zu erwarten.

Investitionen in saubere Energie werden 2022 angekurbelt

In Anbetracht dieser Trends könnte man argumentieren, dass Verbrennungsmotoren ihre Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschlossen haben. Da sie die Hauptquelle für den Verbrauch fossiler Brennstoffe sind, wird auch die alltägliche Nutzung fossiler Brennstoffe unweigerlich zurückgehen. Im Jahr 2022 werden die weltweiten Investitionen in kohlenstoffarme Energietechnologien 1 Billion USD überschreiten. Ausserdem fliesst erstmals mehr Kapital in erneuerbare Energien als in die vorgelagerte Öl- und Gasförderung (einschliesslich Brownfield und Greenfield, aber ohne Exploration). Dies bedeutet, dass mehr als 80 % der Gesamtinvestitionen im Energiesektor in erneuerbare Energien, Netze und Speicher fliessen. Bei einigen Technologien wie der Photovoltaik, Batterien und Elektrofahrzeugen wachsen die Investitionen nun in einem Masse, das dem Ziel entspricht, bis 2050 weltweit Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Angesichts dieser Investitionen in die Elektrifizierung und saubere Energie sowie der klimapolitischen Massnahmen der Regierungen könnten weltweit Öl- und Gasvorkommen im Wert von über 1 Billion USD von einer Strandung bedroht sein.

Diese Realitäten sind eine klare Botschaft für Investoren: Richten Sie sich nach dem überwältigenden wissenschaftlichen und industriellen Konsens über das exponentielle Wachstum der Elektrifizierung, beobachten Sie die bereits sichtbaren Anzeichen eines strukturellen Rückgangs der fossilen Brennstoffe und nutzen Sie die sich verbessernde Kostenwettbewerbsfähigkeit von Technologien für den Massenmarkt wie erneuerbare Energieerzeugung, Elektrofahrzeuge oder Wärmepumpen für Privathaushalte und Industrie.

Technologische Revolutionen verlaufen exponentiell, nicht linear. Es ist an der Zeit, sich darauf einzustellen. (Lombard Odier IM/mc/ps)