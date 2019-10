Lombard Odier Private Bank: Rohölpreis mit Kurssprung

Genf – Ein kürzlich erfolgter Angriff auf eine saudische Ölanlage halbierte die Versorgung des Königreichs über Nacht, die schlimmste plötzliche Störung in der Geschichte. Der Ölpreis verzeichnete einen der grössten Anstiege an einem einzigen Tag. Während Rebellen im Jemen die Verantwortung für den Angriff übernahmen, halten die USA und Saudi-Arabien das ohne die Unterstützung des Iran für unmöglich.

Geopolitische Risiken für Investoren haben zugenommen, da die US-Handelspolitik und die Nukleardiplomatie über die Ölpolitik entscheiden. Es besteht die Gefahr, dass jede weitere Belastung der Weltwirtschaft, zu einer geringeren Konsumnachfrage und einer allgemeinen Verlangsamung führen würde.

Am Rande des Abgrunds?

Politisch gesehen gehen allen die Möglichkeiten aus. Das saudische Militär könnte sich für Vergeltungsmassnahmen entscheiden, aber jede Eskalation wäre logistisch und diplomatisch von der Unterstützung der USA abhängig. Auf jeden Fall weiss das Königreich, dass neue Streiks an seinen Anlagen technisch relativ einfach durchzuführen wären. Die saudischen Raketenabwehrsysteme standen dem Jemen gegenüber, als die Drohnen am 14. September zuschlugen, und konnten die Bedrohung nicht erkennen. Während die militärische Infrastruktur Saudi-Arabiens mit konventionellen Angriffen fertig wird, könnte die Verteidigung gegen Billig-Drohnen, die nicht auffindbar sind und präzise Ziele treffen können, viel schwieriger sein.

Der Iran hat vielleicht auch berechnet, dass die USA nicht reagieren werden. Trump rief im Juni einen Schlag als Vergeltung für Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormuz aus, und Teheran mag entschieden haben, dass sie wenig zu verlieren haben. Und könnte sich immer noch dafür entscheiden, das Öl durch die Meerenge zu pumpen, die ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls leitet.

Auch den USA gehen die Möglichkeiten aus, und Herr Trump hat vor drei Jahren versprochen, das Land nicht in ausländische Konflikte zu stürzen, ohne etwas auszuschliessen.

Auswirkungen auf die Asset Allocation

Die Gewinnaussichten sind bereits eingetrübt, da sich der Welthandel an Störungen anpasst. Jedes Anzeichen eines sinkenden US-Konsums würde eine Ertragsrezession auslösen, und Aktienindizes leiden unter einer steigenden Risikoaversion. Während einige Aktien, wie z.B. Ölproduzenten, natürlich zulegen würden, wären die Schwellenländer angesichts ihrer Abhängigkeit von der Weltwirtschaft am stärksten betroffen.

Unter diesen Umständen sollten der US-Dollar aufgrund steigender Ölpreise und einer sich verschlechternden Weltwirtschaft gegenüber konjunktursensiblen Währungen, insbesondere der indischen Rupie und der türkischen Lira, an Wert gewinnen. Eine weitere Verschlechterung würde auch dazu führen, dass Gold sichere Hafenströme anzieht, insbesondere im Zusammenhang mit niedrigen Renditen für traditionelle Hafenanlagen.

Allerdings glauben wir nicht, dass ein hohes Risiko eines langfristigen Ölschocks besteht, da saudi-arabische Lagerbestände und Reparaturen sowie die Freigabe von US-Reserven die Verpflichtungen abdecken werden. Darüber hinaus haben sich das globale Angebot und die Reserven in den letzten drei Jahrzehnten so stark verändert, dass wir nicht glauben, dass die Auswirkungen des Angriffs lange anhalten und keine Ölkrise im Stil der 1970er Jahre auslösen werden.

Aus unserer Sicht wäre der einzige Auslöser für eine tiefe und länger andauernde Krise (und höhere Ölpreise) ein längerer Konflikt um die Strasse von Hormuz. Eines ist klar: Die unbeabsichtigten Folgen des US-Handels und der Atomdiplomatie spielen sich im Nahen Osten über das Öl ab. (Lombard Odier Private Bank/mc/ps)