«Mann über Bord» wird nun automatisch erkannt

Edinburgh/London – Das Bildverarbeitungssystem «ZOE» von Zelim meldet «Mann über Bord» binnen Sekunden. Es besteht aus rund um das Schiff angebrachten Kameras, die die Bordwände überwachen. Da diese für mehrere Frequenzen, darunter Wärmestrahlen, ausgelegt sind, entgeht ihnen weder in der Nacht noch bei Regen und Nebel ein solches Unglück. Die Besatzung kann dann unmittelbar mit den üblichen Rettungsmassnahmen beginnen.

Verunglückte immer im Bild

Die Bilder der Kameras werden kontinuierlich von einem auf Künstlicher Intelligenz (KI) gestützten System von Zelim analysiert, das Computer Vision und Algorithmen für maschinelles Lernen nutzt, die anhand eines proprietären Datensatzes von über 9,5 Mio. simulierten Unfällen trainiert wurden. So kann ZOE eine über Bord fallende Person sofort erkennen.

Da die installierten Kameras beweglich sind, bleibt die verunglückte Person laut dem Entwickler-Team immer im Bild, sodass den Rettern der Weg gewiesen wird. Die schnelle Erkennung eines solchen Ereignisses ist überlebenswichtig, denn ohne sofortige Erkennung sinken die Chancen, das Opfer zu finden, auf 20 Prozent.

Erfolgsquote von 97 Prozent

ZOE hat nun von der Schiffs-Klassifikationsgesellschaft und unabhängige Risikomanagement-Organisation Lloyd’s Register die offizielle Zulassung erhalten. Während der 90-tägigen Zertifizierungsphase habe das System eine Erkennungsrate von 97 Prozent erreicht. Dies übertreffe die Mindestanforderungen für die Zertifizierung deutlich.

Bisher wird ein Mensch, der über Bord geht, nur per Zufall entdeckt, dann nämlich, wenn ein Passagier oder ein Besatzungsmitglied den Sturz sieht oder den damit verbundenen Schrei hört. Sobald Alarm ausgelöst wurde, übernimmt mindestens ein Besatzungsmitglied die Aufgabe, das Opfer stets im Blick zu behalten. Währenddessen lässt der Kapitän im besten Fall ein Beiboot zu Wasser, das den im Meer Treibenden aufnimmt. Dass Schiff selbst kann nur in weitem Boden wenden, was viel Zeit kostet. (pte/mc/ps)

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