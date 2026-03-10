MoneyPark: Attraktive Hypothekarzinsen – wie lange noch?

Zürich – Einschätzung Hypothekarzinsen März 2026: Die Hypothekarzinsen bewegen sich seit letztem Sommer seitwärts und werden derzeit vom erstarkten Schweizer Franken vor Erhöhungen abgeschirmt.

Je länger der Konflikt in Nahost anhält und je stärker er die Preise für Energie und andere Güter ansteigen lässt, desto wahrscheinlicher werden Zinsanstiege – auch in der Schweiz. Vorerst gilt es jedoch, von den aktuell attraktiven Hypothekarzinsen zu profitieren, indem man die Angebote von verschiedenen Hypothekargebern vergleicht und so den gestiegenen Margen aus dem Weg geht. (MoneyPark/mc/ps)

Download Einschätzung Hypothekarzinsen März 2026 (pdf)