MoneyPark: Sasa Vranjes neuer Regionalleiter Zentral und Stefania Boffa neue Filialleiterin Zürich

Zürich – Der Hypothekar- und Immobilienspezialist MoneyPark ernennt Sasa Vranjes zum neuen Leiter für die Region Zentral, während Stefania Boffa die Leitung der Filiale Zürich übernimmt.

Der Finanzierungsexperte Sasa Vranjes bringt mehr als 12 Jahre Banken- und Finanzierungserfahrung mit. Bereits seit fünf Jahren ist er für MoneyPark im Einsatz: Erst als Filialleiter in Volketswil, 2018 übernahm er dann die Zürcher Filiale. In dieser Zeit wuchs die Filiale von 10 auf heute 18 Mitarbeitende an. Neu übernimmt Sasa Vranjes für MoneyPark die Leitung der Region Zentral, welche unter anderem die Filialen Zürich, Oerlikon, Baden, Pfäffikon SZ sowie Baar/Zug umfasst. Shahram Shad, Leiter Vertrieb Deutschschweiz und Tessin, freut sich über die interne Besetzung: «Sasa ist ein ausgezeichneter Team-Player und in der Region Zentral bestens vernetzt. Ich bin überzeugt, dass er die Region mit Erfolg weiter ausbauen und entwickeln wird.»

Neue Filialleitung seit 1. Januar 2021

Die Nachfolge von Vranjes in der Leitung der Filiale Zürich tritt Stefania Boffa an: «Wir haben hier in Zürich ein sehr gutes und regional verankertes Team aufgebaut. Ich freue mich sehr, jetzt die Leitung und den weiteren Ausbau der Filiale an Stefania Boffa zu übergeben», sagt Sasa Vranjes. Stefania Boffa ist seit 2018 bei MoneyPark an Bord. Die Hypothekenspezialistin ist bereits seit vielen Jahren in der Immobilienfinanzierung tätig und bringt ebenso Banken- wie auch Immobilienerfahrung mit: «Die Nachfrage nach einer unabhängigen und persönlichen Hypothekarberatung steigt ständig. Ich freue mich darauf, unsere Zürcher Kundinnen und Kunden mit meinem Team jetzt noch intensiver beim Kauf oder Verkauf ihres Eigenheims oder bei der Anschlussfinanzierung unterstützen zu können.»

Einzigartiges Kundenerlebnis: Expertise rund ums Eigenheim

Nicht nur die Filiale in Zürich hat sich weiterentwickelt, sondern auch MoneyPark erweiterte jüngst seine Geschäftstätigkeit. Neu berät MoneyPark Kundinnen und Kunden nicht nur bei der Finanzierung und Vorsorge, sondern auch in allen Fragen rund um die Immobiliensuche, den Kauf, Besitz und Verkauf der Immobilie. (MoneyPark/mc)