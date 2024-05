Monumentale Vernissage am Campus Irchel

Zürich – Am 16. Mai 2024 wird der bekannte Künstler SAYPE ein eindrückliches Bodenbild im Irchelpark der Universität Zürich präsentieren.

Mit alltäglichen Darstellungen und riesigen Dimensionen machen seine umweltfreundlichen Bodenbilder auf aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen aufmerksam – in diesem Fall auf die Arbeit von SOS MEDITERRANEE. Die gemeinnützige Organisation führt im Mittelmeer Rettungseinsätze für Menschen in Seenot durch und wurde für diese Arbeit mit dem Right Livelihood Award 2023 ausgezeichnet, auch bekannt als «Alternativer Nobelpreis».

Besichtigung und Vernissage des Kunstwerks sowie anschliessende Ringvorlesung «Sustainability now! Inequalities as an obstacle to achieve sustainable development» des Right Livelihood Zentrums der UZH. (Universität Zürich/mc/ps)

Wann: Donnerstag, 16. Mai, ab 14:30 bis 20:00 Uhr

Wo: UZH Campus Irchel

