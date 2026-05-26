Nachhaltigkeit ist tot – lang lebe Sustainable Finance

Von Karen Wendt, CEO Eccos Impact, President of SwissFinTechLadies, President Sustainable-Finance, Editor Sustainable Finance series with Springer-Nature

Die Zukunft des Asset Managements wird nicht von simplen ESG-Labels entschieden werden. Die erfolgreichsten Investoren der nächsten Dekade werden nicht diejenigen sein, die Nachhaltigkeit am lautesten kommunizieren. Sondern diejenigen, die sie am präzisesten modellieren.

Während ESG in zahlreichen Investmenthäusern immer noch als regulatorische Pflichtübung behandelt wird, entsteht im Hintergrund längst ein neuer Konsens: Nachhaltigkeit ist kein Marketingthema mehr. Sie wird zum Kern moderner Risikoanalyse, Innovationsfähigkeit und langfristiger Wertschöpfung. Die Vorstellung, dass sich die Zukunft ähnlich entwickelt wie die Vergangenheit, war über Jahrzehnte das Fundament klassischer Finanzmodelle. Doch diese Annahme zerbricht in einer Welt multipler Krisen, geopolitischer Fragmentierung, technologischer Disruption und klimatischer Instabilität. Wer heute Portfolios allein auf Basis historischer Finanzdaten steuert, investiert mit dem Rückspiegel.

Genau hier setzt Rosa Sangiorgio in ihrem Beitrag “The Role of Extra-Financial Data in Shaping a New Investment Landscape” (Die Rolle nichtfinanzieller Daten bei der Gestaltung einer neuen Investitionslandschaft) im neuen Springer-Band Sustainable Asset Management an. Ihre zentrale These ist ebenso einfach wie unbequem: Finanzdaten zeigen, wo ein Unternehmen war. Extra-finanzielle Daten zeigen, wohin es sich bewegt.

Nachhaltigkeitsdaten nicht isoliert betrachten

CO₂-Exponierung, Arbeitsrechtsrisiken, Governance-Strukturen oder Naturabhängigkeiten sind keine moralischen Kategorien. Sie sind Frühindikatoren für zukünftige Resilienz, regulatorische Risiken, Innovationsfähigkeit und letztlich Kursentwicklung. Die Daten existieren längst. Die Modelle ebenfalls. Das eigentliche Problem liegt woanders: Viele Investoren nutzen ESG-Daten immer noch wie eine Checkliste. Doch Tick-the-box-ESG wird scheitern.

Wer Nachhaltigkeitsdaten isoliert betrachtet, standardisierte Ratings unkritisch übernimmt und keine unterschiedlichen Datenquellen oder Machine-Learning-Ansätze integriert, produziert bestenfalls regulatorische Kosmetik – aber keinen Informationsvorsprung. Nachhaltigkeit wird erst dann relevant, wenn sie materiell zum Risikomanagement beiträgt und einen echten Beitrag zur Vorhersage zukünftiger Entwicklungen leisten kann. Die nächste Generation nachhaltiger Investments entsteht deshalb nicht gegen quantitative Modelle, sondern durch deren Erweiterung. ESG- und Extra-Financial-Daten können klassische Portfoliotheorien nicht ersetzen – aber entscheidend verbessern. Das gilt für Markowitz ebenso wie für Black-Litterman oder das bekannte Fünf-Faktoren-Modell von Fama und French. Die Realität entwickelt sich längst in Richtung eines sechsten Faktors: Nachhaltigkeits- und Transformationsfähigkeit. Das verändert nicht nur Modelle, sondern auch die Menschen, die Kapital allokieren.

Finanzwelt steht vor Paradigmenwechsel

Parallel zum historischen „Great Wealth Transfer“ verschieben sich die Prioritäten grosser Vermögen fundamental. Frauen übernehmen weltweit zunehmend Verantwortung für Kapital – nicht nur als Investorinnen, sondern als strategische Architektinnen generationenübergreifender Vermögen. Sie beginnen, wie Family Offices zu denken: langfristig, systemisch und intergenerationell.

Dabei geht es nicht mehr ausschliesslich um individuelle Renditeoptimierung. Es geht um die Stabilität von Familienvermögen über Jahrzehnte hinweg, um gesellschaftliche Resilienz und um die Frage, in welcher Welt zukünftige Generationen leben werden. Kapital wird damit wieder stärker als Gestaltungsmacht verstanden – nicht nur als Handelsinstrument.

Diese Entwicklung führt zwangsläufig zu einer Renaissance des Impact Investing. Doch auch hier braucht es Ehrlichkeit. Wie Désirée Dosch in ihrem Kapitel “Impact Investing: A Gender Lens View” ausführt, entsteht tatsächlicher Impact primär in privaten Märkten. Dort wird neues Kapital bereitgestellt, dort entstehen neue Technologien, Infrastruktur, Energie- oder Gesundheitslösungen.

An der Börse hingegen wechseln bestehende Aktien meist lediglich den Besitzer. Im Sekundärmarkt entsteht dadurch zunächst kein neuer Vermögenswert und oft auch kein unmittelbarer zusätzlicher gesellschaftlicher Effekt. Das bedeutet nicht, dass Public Markets irrelevant wären – aber es bedeutet, dass viele Narrative rund um „Impact“ an öffentlichen Märkten deutlich präziser geführt werden müssen.

Fazit

Die Zukunft nachhaltiger Finanzmärkte wird daher nicht von simplen ESG-Scores entschieden. Sie wird von Investoren geprägt werden, die Daten intelligent kombinieren, systemische Risiken verstehen und Nachhaltigkeit als Innovationsfaktor begreifen. Oder provokanter formuliert: Die nächste Generation erfolgreicher Investoren wird nicht daran scheitern, zu wenig Daten zu haben. Sie wird daran scheitern, die falschen Daten für relevant zu halten.

Mit der Veröffentlichung der neuen Springer-Bände Sustainable Asset Management und Sustainable Wealth Management verdichtet sich eine Entwicklung, die die Finanzindustrie lange verdrängt hat: Sustainable Finance ist nicht länger ein Nischenthema für Idealisten oder regulatorische Compliance-Abteilungen. Es entwickelt sich zum Innovationsmotor moderner Kapitalmärkte.

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