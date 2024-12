Nächster Meilenstein für Andermatt und Andermatt Swiss Alps

Andermatt – Am 14. Dezember 2024 feiert Andermatt die Eröffnung der neuen Furkagasse und markiert damit einen weiteren bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung zur Prime Alpine Destination. Mit der Fertigstellung von fünf neuen Gebäuden und der Erweiterung des Angebots an Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten wird die Attraktivität des neuen Dorfteils weiter gesteigert.

Im neuen Dorfteil Andermatt Reuss mit Hotels und Apartmenthäusern eröffnet am 14. Dezember 2024 die Furkagasse, die das bestehende Angebot an Restaurants (Spun im Radisson Blu Hotel Reussen, Biselli und La Bonne Cave) sowie Geschäften (Imholz Sport, Mammut, Victorinox, Drogerie Andermatt) mit attraktiven Shopping-, Dienstleistungs-, Gastro- und Freizeitangeboten erweitert. Neben den angekündigten Restaurants IGNIV by Andreas Caminada und Nooba, die mit ihrer erstklassigen Gastronomie bereits grosse Erwartungen wecken, bereichern zahlreiche neue Marken das Angebot. Zu den Neueröffnungen zählen unter anderem Dagsmejan, Kjus, Muntagnard, Qwstion, Andermatt Swiss Watches, Audi, Tasoni, Frauenschuh, Feinedinge und Grüezi Coffee.

Zur Eröffnung der Furkagasse am 14. Dezember 2024 ist die Öffentlichkeit eingeladen, den neuen Treffpunkt in Andermatt Reuss zu erkunden und die festliche Atmosphäre zu geniessen. Um 14.30 spielt der Schweizer Star Bastian Baker ein Showcase, nach 15.30 Uhr gibt es Live-Musik, Strassenkünstlerinnen und Strassenkünstler sowie kulinarische Stände, die für ein abwechslungsreiches Programm und ein lebendiges Ambiente sorgen.

Bei der Eröffnungszeremonie um 15.00 Uhr werden unter anderem Samih Sawiris (Verwaltungsratspräsident der Andermatt Swiss Alps), Raphael Krucker (CEO der Andermatt Swiss Alps), Peter Baumann (Gemeindepräsident Andermatt) und Andreas Caminada (Michelin-Sternekoch und Inhaber Restaurant IGNIV) anwesend sein. Vor Ort ist auch die weltbekannte Designerin und Architektin Patricia Urquiola. Sie hat alle IGNIVRestaurants konzipiert und ebenfalls die Wohnungen im Haus Maya, in dem sich das Restaurant IGNIV befindet. (Andermatt Swiss Alps/mc/ps)