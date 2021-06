Neho erreicht eine Milliarde an Transaktionswert und lanciert digitale Käufer-Plattform

Zürich – Das PropTech-Startup Neho lanciert eine digitale Käufer-Plattform, die den Immobilienkauf für Kaufinteressenten einfach und übersichtlich gestaltet. Neben einem exklusiven vorab Zugang zu Neho-Immobilien bietet die Plattform verschiedene Tools rund um die Suche, Bewertung und Verhandlung, die alle wichtigen Schmerzpunkte von Käufern beantworten. Die Funktionen ermöglichen eine mühelose Kaufabwicklung sowohl für Digital Natives als auch für Digital Immigrants. Neho feiert ausserdem nach nur drei Jahren im Geschäft das Erreichen eines Transaktionswertes von einer Milliarde Schweizer Franken.

Mit seiner Kombination von menschlicher Expertise und intelligenter Nutzung digitaler Technologien ist das provisionsfreie Immobilienbüro Neho eines der am schnellsten wachsenden Immobilienunternehmen des Landes. Dank diesem konnten die Kunden bis heute mehr als 30 Millionen Schweizer Franken an Provisionen einsparen. Um das Wachstum weiter voranzutreiben und stetig neue Lösungen anzubieten, lanciert Neho nun eine neue Käufer-Plattform.

Die digitale Käufer-Plattform vereinfacht den Kauf einer Neho-Immobilie durch das Speichern von Objekten als Favoriten, die Abgabe von Online-Kaufangeboten und den Zugriff auf alle relevanten Dokumente. Zusätzlich ermöglicht das Tool interessierten Käufern auf der Suche nach einer Traumimmobilie, mit zeitweiliger Exklusivität alle auf dem Markt verfügbaren Immobilien an einem Ort zu finden. Nutzer der Neho-Käufer-Plattform profitieren zudem von personalisierten Benachrichtigungen und können Immobilien einfach vergleichen. Der Mehrwert ist das klare Konzept, das für alle Kunden geeignet ist: von Digital Natives bis hin zu älteren Generationen, die mit dem Internet weniger vertraut sind.

Eine Milliarde an Transaktionsaktionswert und über 1000 verkaufte Immobilien

Nur drei Jahre nach Unterzeichnung des ersten Mandats im März 2018 erreichte Neho im Frühjahr 2021 den symbolischen Meilenstein von einer Milliarde Schweizer Franken an Transaktionswert. Gleichzeitig verzeichnete das Startup seinen tausendsten Immobilienverkauf – ein Beleg für den Mehrwert der Dienstleistung und das ausgereifte Geschäftmodell. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, stellt die Immobilienagentur seit Anfang des Jahres 2021 jeden Monat vier bis fünf neue Mitarbeitende ein. Mit einem Durchschnittswert von 100 verkauften Immobilien pro Monat ist Neho auf dem besten Weg, noch dieses Jahr die zweite Milliarde an Transaktionswert zu erreichen. (Neho/mc/pg)