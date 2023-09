Nespresso lanciert kompostierbare Kaffeekapseln auf Papierbasis

La Tour-de-Peilz – Nespresso führt zu Hause kompostierbare Kapseln auf Papierbasis an. Die Reihe ist mit den Nespresso Original Maschinen kompatibel. Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz und in Frankreich – wo die Home Compostable Kollektion zuerst eingeführt wurde – finden die Kapseln in allen Nespresso-Boutiquen in der Schweiz. Im Laufe des Monats Oktober werden diese neuen Kapseln dann auf der Schweizer Website verfügbar sein; in den kommenden Jahren wird die Marke diese Einführung auf andere Länder ausweiten.

In der Schweiz können die Verbraucher ihren Heimkomposter nutzen oder den in den Nespresso-Boutiquen eingerichteten Sammelservice in Anspruch nehmen. Die Kapseln sind mit einer Biopolymer-Beschichtung ausgekleidet. Diese schützt den Kaffee vor Oxidation und bewahrt seine Aromen und seinen Geschmack.

Fünf neue Kaffees

Die Kaffee-Experten von Nespresso haben fünf neue Kaffees kreiert, darunter einen Bio-Kaffee aus dem Nespresso AAA-Programm für nachhaltige Qualität: Peru Organic, Ispirazione Aosta, Ispirazione Emilia, Ispirazione Sicilia und Decaffeinato. (mc/pg)