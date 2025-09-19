Neue Partnerschaft zwischen Colliers Switzerland und Jouan – de Rham

Zürich – Colliers Switzerland geht mit dem Genfer Immobilienberatungsunternehmen Jouan – de Rham SA eine Partnerschaft ein. In einem nächsten Schritt ist die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft geplant.

Ziel der Partnerschaft ist es, die Kompetenzen beider Unternehmen ab sofort zu bündeln und die schweizerische wie auch internationale Kundschaft noch umfassender zu betreuen. Jouan – de Rham hat mehrere Standorte in der Romandie und ist auf Transaktionen im Gewerbe- und Wohnsektor sowie auf Architektur und Immobilienentwicklung spezialisiert. Damit ergänze das Unternehmen das Angebot von Colliers Switzerland/EMEA und der Intercity Group ideal, schreibt Colliers in einer Mitteilung.

Um den bedeutenden Westschweizer Markt künftig noch effizienter zu bedienen und Synergien optimal zu nutzen, ist im Laufe des nächsten Jahres die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft geplant. (pd/mc)