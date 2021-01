newhome verstärkt die Geschäftsleitung mit Dr. Roman Timm als Co-CEO

Zürich – Der Verwaltungsrat der newhome AG hat Dr. Roman Timm zum Co-CEO ernannt. Seit dem 1. Januar 2021 treibt Timm gemeinsam mit Co-CEO Jean-Pierre Valenghi die Umsetzung der ambitionierten Strategie von newhome auf dem Weg zum innovativsten und benutzerfreundlichsten Immobilienportal der Schweiz weiter voran. Der erfahrene Unternehmer begleitete newhome bereits bei der Erarbeitung der strategischen Neuausrichtung.

Das Team von newhome konnte seit der im Herbst 2019 gestarteten Neupositionierung rund 500 Aktionäre gewinnen, lancierte das Immobilienportal im neuen Design, steigerte die Benutzerfreundlichkeit mit neuen Funktionen und sorgte mit aufmerksamkeitsstarken Kampagnen für Bekanntheit.

Jan Werkmann, Verwaltungsratspräsident von newhome: «Die gesteckten Ziele sind weiterhin ambitioniert. Um diese Herausforderungen mit noch mehr Kraft anzugehen, hat der Verwaltungsrat entschieden, die Geschäftsleitung per 1. Januar 2021 mit Roman Timm zu verstärken. So gewinnen wir an Stärke und Tempo, und können die weitere Entwicklung fokussiert vorantreiben und noch näher am Markt operieren. Wir freuen uns sehr, mit Roman Timm einen erfahrenen Manager und Unternehmer mit langjährigem Erfolgsausweis für diese Rolle gewonnen zu haben.»

Roman Timm: «newhome hat viel Potential und ist mit seiner einzigartigen Eigentümerstruktur das spannendste Immobilienportal der Schweiz. Ich freue mich ausserordentlich, das Unternehmen gemeinsam mit Jean-Pierre und dem Team weiter zu entwickeln.»

Seit 2012 war Roman Timm als selbständiger Unternehmer und Management Consultant im Finanz- und Technologiebereich tätig und zudem bei der Dufour Capital AG als Verwaltungsrat und Partner engagiert. Zuvor war er Mitglied einer Divisionsleitung bei der SIX Group und bis 2009 bei der COMIT AG Partner und Mitglied der Geschäftsleitung. Dank diesem Hintergrund ist er bestens mit den digitalen Herausforderungen vertraut und kennt sich mit unterschiedlichsten Kooperationsformen aus, was einen grossen Mehrwert für newhome und die involvierten Partner darstellt. Roman Timm promovierte an der Universität Zürich und absolvierte am IMD eine Executive-Weiterbildung in Leadership und Change Management. (newhome/mc)

