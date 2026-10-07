Nobelpreis für Chemie geht an Franzosen Henri Kagan und Japaner Kenso Soai

Stockholm – Der diesjährige Nobelpreis für Chemie ist an den Franzosen Henri Kagan und den Japaner Kenso Soai verliehen worden. Die Auszeichnung würdigt ihre Forschungen auf dem Gebiet der asymmetrischen Katalyse.

«Ihre Entdeckungen haben für Chemiker, die Reaktionen zur Herstellung von Arzneimitteln entwickeln, eine entscheidende Rolle gespielt», lobte das Nobelkomitee am Mittwoch in einer Mitteilung. Ein Teil dieses Forschungsbereichs war bereits 2001 ausgezeichnet worden. Nicht jedoch Professor Kagan, der in Frankreich und weltweit als der «Vater» dieser Technik gilt. Dies hatte damals Proteste seitens des französischen Forschungsdepartements ausgelöst.

Der 95-jährige Henri Kagan ist heute Professor an der Universität Paris-Saclay. Kenso Soai, 76 Jahre alt, ist seinerseits Professor an der Universität für Naturwissenschaften in Tokio. «Das ist der unglaublichste Tag meines Lebens», reagierte der Preisträger, als er von der Nobelstiftung telefonisch erreicht wurde. Der Chemiepreis ist der dritte wissenschaftliche Nobelpreis nach Medizin und Physik, die am Montag und Dienstag verliehen wurden.

Im Jahr 2025 hatte der Chemie-Nobelpreis neue Molekülstrukturen ausgezeichnet, die Gase einfangen können. In diesem Jahr konnten sich bei den Experten, die versuchten, den oder die Preisträger zu erraten, mehrere völlig unterschiedliche Forschungsbereiche behaupten – von der Forschung zur Gentherapie über Schlafhormone bis hin zu Arbeiten zur Bildung selbstorganisierter Monoschichten.

Der Nobelpreis ist nicht nur eine der renommiertesten Auszeichnungen der Welt, sondern umfasst auch eine Urkunde, eine Goldmedaille und einen Scheck über 12’000’000 schwedische Kronen, was etwas mehr als einer Million Euro entspricht. Der Wirtschaftspreis wird die Nobelpreis-Saison am 12. Oktober abschliessen. (mc/ps)