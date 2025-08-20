Novavest bestätigt deutlichen Gewinnanstieg im Halbjahr

Zürich – Die Immobilienfirma Novavest hat die Ende Juli vorab gemeldeten Halbjahreszahlen 2025 bestätigt. Der Gewinn legte deutlich zu, während die Leerstände weiter zurückgingen.

Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg gemäss Mitteilung vom Mittwoch wie angekündigt auf 21,5 Millionen nach 11,7 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn inklusive Neubewertungserfolg kletterte auf 16,0 Millionen von 6,4 Millionen. Ohne Neubewertungserfolg verbesserte sich das Ergebnis um gut die Hälfte auf 12,7 Millionen. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,58 Franken (VJ: 0,63).

Der Mietertrag erhöhte sich leicht auf 21,2 Millionen Franken (VJ: 20,9 Mio). Die Leerstandsquote sank auf 2,3 von 2,7 Prozent Ende 2024. Der Wert des Immobilienportfolios belief sich per Ende Juni auf 1,00 Milliarden Franken nach 1,04 Milliarden Ende 2024.

Novavest weist zudem einen Net Asset Value (NAV) von 41,79 Franken pro Aktie aus (Ende 2024: 41,61 Fr.). Zudem wurde die Fremdbelehnungsquote auf 52,6 von 53,8 Prozent reduziert.

Für das Gesamtjahr erwartet die Immobiliengesellschaft eine positive Dynamik im Schweizer Markt, insbesondere im Wohnbereich. Mittelfristig sollen Synergien aus der Fusion mit SenioResidenz genutzt sowie die Ausschüttungspolitik ausgebaut werden. Novavest hatte im Juni 2024 mit SenioResidenz fusioniert. (awp/mc/pg)