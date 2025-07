Novavest erwartet mehr Gewinn im Halbjahr

Zürich – Die Immobilienfirma Novavest hat laut vorläufigen Angaben im ersten Halbjahr 2025 deutlich mehr verdient. Grund dafür sind Verkäufe und positive Bewertungseffekte. Aber auch ohne diese konnte Novavest das Ergebnis verbessern.

Im Berichtszeitraum seien zur Portfolio-Optimierung fünf kleinere Liegenschaften mit Gewinn veräussert worden, teilte die im Juni 2024 mit SenioResidenz fusionierte und an der SIX kotierte Immobilienfirma am Donnerstag mit. Der Mietertrag erhöhte sich gemäss ungeprüfter vorläufiger Zahlen im Vergleich zur Vorjahresperiode um 1 Prozent auf 21,2 Millionen Franken.

Das Betriebsergebnis (EBIT) sei in den ersten sechs Monaten auf 21,5 Millionen Franken von 11,7 Millionen gestiegen, heisst es weiter. Der Gewinn aus Neubewertung betrage 4,1 Millionen Franken. Im Vorjahreszeitraum ergab sich hier ein Minus von 2,4 Millionen.

Der Gewinn inklusive Neubewertungen dürfte laut Novavest im ersten Semester 2025 auf 16,0 Millionen Franken steigen von 6,4 Millionen im Vorjahreszeitraum. Der Gewinn exklusive Neubewertungsergebnis belaufe sich auf 12,7 Millionen nach 8,4 Millionen im ersten Halbjahr 2024.

Der Wert des Immobilienportfolios belief sich per 30. Juni 2025 1,0 Milliarden Franken nach 1,04 Milliarden Ende 2024. Der Wohnanteil an den Soll-Mietzinsen beträgt aktuell 60 Prozent. Ende 2024 waren es 59 Prozent.

Bei den Vorjahreszahlen handelt sich um Zahlen auf pro-forma-Basis wegen der Fusion im Vorjahr. Weitere Details zum Halbjahresergebnis sowie der Halbjahresbericht 2025 werden am 20. August 2025 veröffentlicht. (awp/mc/ps)