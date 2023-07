Plenum Investments: Markt für Insurance Bonds im Juni stark von Zinsunsicherheit und dem Kapitalmanagement der Versicherer geprägt

von Rötger Franz, Partner und Portfoliomanager von Plenum Investments AG

Nach einer Rallye zu Beginn des Monats bewegte sich der Markt in der zweiten Junihälfte seitwärts. Insgesamt hat sich der Markt noch nicht vollständig von der Neubewertung nach dem Niedergang der Credit Suisse erholt und bietet weiterhin ein gutes Aufwärtspotenzial. Die Welle an Neuemissionen setzte sich im Juni fort, als mehrere Versicherer alte Grandfathered-Anleihen andienten. Wir stellen jedoch fest, dass die Netto-Neuemissionen im Vergleich zum Vorjahr rückläufig sind, was unseren Erwartungen entspricht. Der Fonds beteiligte sich an einigen der Neuemissionen im Juni und profitierte von Neuemissionsprämien. Angesichts des überwiegend freundlichen Handelsumfelds beendete der Fonds den Monat mit einem Gewinn. Die wichtigste Nachricht kam Ende Juni von Aegon. Der Emittent gab bekannt, dass die Gruppe nach dem Verkauf ihres niederländischen Lebensversicherungsgeschäfts ihren Sitz nach Bermuda verlegen wird und dass die Bermuda Monetary Authority die neue Aufsichtsbehörde der Gruppe sein wird. Die Entscheidung für diesen neuen Standort überraschte den Markt, wird aber unserer Ansicht nach kurzfristig keine Auswirkungen auf die Anleihebewertungen haben. Im Juli und August wird der Markt in die übliche Sommerpause gehen und die Handelsaktivität wird sich verlangsamen, während die Halbjahresergebnisse veröffentlicht werden sollen. Diese Kombination birgt immer das Potenzial für Marktverwerfungen, auf die wir warten, um sie zugunsten unserer Investoren auszunutzen. (Plenum Investments/mc/ps)

Plenum Investments