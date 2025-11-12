PRETIUM Real Estate Fund: Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit deutlicher Überzeichnung

Frauenfeld – PRETIUM Real Estate Fund hat die Emission in Höhe von CHF 47.7 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde deutlich überzeichnet.

Die von der Fondsleitung PRETIUM Invest AG vom 27. bis 31. Oktober 2025 durchgeführte Kapitalerhöhung für den PRETIUM Real Estate Fund wurde deutlich überzeichnet und konnte mit einem Emissionserlös von CHF 47.7 Mio. erfolgreich abgeschlossen werden. Insgesamt werden 456‘799 neue Anteile zu einem Ausgabepreis von CHF 104.33 netto je Anteil ausgegeben. Nach der Kapitalerhöhung beläuft sich die Anzahl der sich im Umlauf befindenden Anteile auf 2‘283‘995. Die Liberierung der neu ausgegebenen Anteile erfolgt am 12. November 2025. Die Bank J. Safra Sarasin hat die Kapitalerhöhung als Lead Manager begleitet.

Die Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise (best effort basis) im Rahmen eines Bezugsangebots mit einem Bezugsverhältnis von 4:1 durchgeführt. Während der Bezugsfrist fand kein Bezugsrechtshandel statt. Der Emissionserlös wird zur Reduzierung der Fremdfinanzierung verwendet.

«Die Überzeichnung unserer ersten Kapitalerhöhung unterstreicht das Vertrauen unserer Investoren in die Kompetenz unseres Teams. Besonders erfreulich ist, dass wir zahlreiche neue Investoren gewinnen konnten, die mit uns investieren möchten», wird Salman Baday, CEO & Founding Partner der PRETIUM Invest AG, in einer Mitteilung zitiert. Alle relevanten Unterlagen zur Kapitalerhöhung sind auf der Pretium-Website oder auf Swiss Fund Data verfügbar. (pd/mc)