PriceHubble übernimmt Dataloft, um sein Wachstum in Grossbritannien zu beschleunigen

London – PriceHubble, das weltweit tätige Unternehmen für Immobiliendaten und -technologien, hat Dataloft, ein führendes britisches Unternehmen für Wohnimmobilienmarktinformationen, übernommen. Dies ist bereits die fünfte Akquisition von PriceHubble und stellt einen wichtigen Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie von PriceHubble dar, nachdem das Unternehmen im vergangenen Herbst auf dem britischen Markt gestartet ist und auf dem Erfolg in Europa und den asiatischen Märkten aufbaut.

Die Akquisition erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der britische Immobilienmarkt nach der jüngsten Phase der Unsicherheit Anzeichen einer Stabilisierung zeigt, aber weiterhin im Fokus der Öffentlichkeit steht.

Im Rahmen der Übernahme wird Dataloft weiterhin als eigenständige juristische Person in Grossbritannien unter der Leitung von Sandra Jones tätig sein, seine gut etablierte Marke nutzen und seine Kundenbeziehungen aufrecht erhalten, während es Zugang zu PriceHubbles Technologie und europaweiten Datenressourcen erhält. Die weitere Integration in die PriceHubble-Gruppe ist für das kommende Jahr geplant.

Dr. Stefan Heitmann, Gründer und Executive Chairman, sagte: «Grossbritannien, Europas grösster Immobilien- und Bankenmarkt, ist für uns von strategischer Bedeutung. Mit der Übernahme von Dataloft gewinnen wir ein spannendes Unternehmen mit tief verwurzelter Marktexpertise in Grossbritannien und freuen uns, ein Team von sehr professionellen und erfahrenen Wohnungsmarktexperten, die den britischen Markt in- und auswendig kennen, in der PriceHubble-Familie willkommen zu heissen».

Dataloft ist ein auf den Wohnungsmarkt spezialisiertes Unternehmen, das fortschrittliche Analysen und georäumliche Techniken einsetzt, um Markttrends zu visualisieren und darüber zu berichten. Dataloft wurde 2009 in Grossbritannien gegründet und hat sich als zuverlässiger Partner für einige der bekanntesten Immobilienunternehmen des Landes etabliert. Dataloft bietet datengestützte Analysen und solide Beweise für die Entscheidungsfindung im Wohnungsmarkt, die auf einem tiefgreifenden Verständnis der Immobilienmarktökonomie basieren.

Über seine Online-Plattform Dataloft Inform übersetzt das Unternehmen Millionen von Datenpunkten in Trends, Erkenntnisse und Visualisierungen zu lokalen, regionalen und nationalen Wohnungsmärkten. Darüber hinaus bietet Dataloft über seine Plattform Dataloft Rental Market Analytics (DRMA) die umfassendste Quelle für erzielte Mieten und demografische Daten von Mietern in Grossbritannien.

Sandra Jones, Geschäftsführerin von Dataloft, sagte: «PriceHubble ist eines der am schnellsten wachsenden Data Science Proptechs in Europa. Wir teilen eine Produkt- und Kundenvision und profitieren von der Übernahme in mehrfacher Hinsicht. Neben der internationalen Reichweite und der globalen Strategie von PriceHubble erhalten wir auch Zugang zu hochentwickelten Markt- und Datentechnologien und erreichen neue Kundensegmente, insbesondere im Finanzdienstleistungssektor, sowie eine europaweite Marktabdeckung. Wir werden auch vom Zugang zum grössten Data-Science- und Tech-Team in Europa profitieren, das sich auf Wohnimmobilien konzentriert.»

Mit seiner umfangreichen Markterfahrung konzentriert sich PriceHubble weiterhin auf die Zusammenarbeit mit britischen Banken, Vermögensverwaltern, Immobilienmaklern, Hypothekenmaklern, IFAs und Fintechs, um leistungsstarke Erkenntnisse über Immobilien zu liefern, die digital in die Customer Journey eingebettet werden können und so das Engagement und die Gesamtleistung des Unternehmens verbessern.

Stefan fügte hinzu: «In den turbulenten Märkten von heute verlangen unsere Kunden mehr denn je nach präzisen Datenprodukten der nächsten Generation, um ihre Geschäftsentwicklung zu unterstützen und ein neues Niveau an Kundenerfahrung zu bieten. Das macht Dataloft und PriceHubble zu noch attraktiveren Partnern für die britische Immobilien- und Bankenbranche. (PriceHubble/mc/ps)