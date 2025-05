Zattoo übernimmt Green Streams

Zürich / Berlin – Der TV-Streaming-Anbieter Zattoo gibt heute die Übernahme der Green Streams GmbH bekannt und stärkt damit seine Position als TV-Plattform-Provider. Mit diesem strategischen Schritt erweitert Zattoo sein B2B-Produktportfolio und schafft eine wichtige Voraussetzung für die Expansion in neue internationale Märkte. Durch die Integration einer der fortschrittlichsten Middleware-Plattformen beschleunigt das Unternehmen seine technologische Entwicklung deutlich und erschliesst neue Wachstumsmöglichkeiten.

Die 2021 gegründete Green Streams GmbH hat sich mit ihrer modularen, cloud-nativen Media Integration Platform (MIP) schnell in ausgewählten Märkten unter Telekommunikationsanbietern und Pay-TV-Providern etabliert. Die Plattform bietet eine flexible und effiziente Lösung für TV- und Streaming-Angebote und ist darauf optimiert, beim Netzbetreiber bereits vorhandene Komponenten sowie „Best-of-Breed“-Komponenten effizient einzubinden. Das bedeutet, dass für jede zentrale Technologiekomponente die jeweils leistungsfähigste und spezialisierte Lösung ausgewählt und in das Gesamtsystem integriert wird.

Durch diese Übernahme schafft Zattoo die Basis für den Aufbau einer betreiberzentrierten TV-Plattform im europäischen Markt – modular, cloud-nativ und mit Blick auf den globalen Einsatz. Die vollständige Integration der Green-Streams-Technologie ermöglicht eine flexible Mischung aus Eigen- und Drittkomponenten, um massgeschneiderte TV- und Streaming-Angebote bereitzustellen. Im Vergleich zu bestehenden Plattformen setzt dies neue Massstäbe bei Modularität und Effizienz. Darüber hinaus erschliesst die Akquisition neue Marktpotenziale und die Expansion in breitere Kundensegmente.

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Übernahme ist die deutliche Beschleunigung der technologischen Entwicklung innovativer Funktionen. Dies stärkt die Wettbewerbsfähigkeit von Zattoo und ermöglicht es dem Unternehmen, seinen Kunden noch schneller neue und innovative Lösungen bereitzustellen.

Die bisherige Green Streams Plattform wird unter der Marke Zattoo weiterentwickelt, um das gemeinsame Technologieangebot nachhaltig zu stärken. Die beiden Green-Streams-Gründer Gernot Jaeger und Ivo Stock, die beide bereits in der Vergangenheit Führungspositionen bei Zattoo innehatten, werden die bereits begonnene Integration künftig aus dem Zattoo-Team heraus massgeblich unterstützen.

Roger Elsener, CEO von Zattoo: „Die Übernahme von Green Streams ist ein Meilenstein für Zattoo und erweitert unser Angebot um flexible und modulare Lösungen, die optimal auf Netzbetreiber und internationale Partner zugeschnitten sind. Diese Akquisition stärkt nicht nur unsere Position als führender Anbieter in Europa, sondern eröffnet uns auch neue globale Wachstumschancen in einem stark wachsenden Markt. Damit beschleunigen wir unsere technologische Entwicklung und bieten unseren Kunden Lösungen, die in ihrer Effizienz und Skalierbarkeit neue Massstäbe setzen.“

„Das ist ein bedeutender Moment für Green Streams“, sagt Gernot Jaeger, Co-Founder und CEO von Green Streams. „Gemeinsam mit unseren sehr engagierten Investoren war es stets unser Ziel, Netzbetreibern agilere, modulare und leistungsstarke Tools an die Hand zu geben, um erfolgreich im TV- und Entertainment-Geschäft zu sein. Wir freuen uns daher, dass unsere Technologie in das starke Portfolio von Zattoo integriert wird. Gemeinsam können wir die nächste Generation von TV- und Streaming-Plattformen gestalten und neue Massstäbe in der Branche setzen.“ (Zattoo/mc/ps)

Zattoo (www.zattoo.com) ist einer der führenden TV-Streaming-Anbieter in Europa mit mehreren Millionen Nutzerinnen und Nutzern monatlich. Das 2005 gegründete Unternehmen beschäftigt über 250 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich sowie einen weiteren Standort in Berlin. In der Schweiz, Deutschland und Österreich bietet Zattoo alle beliebten TV-Sender in HD- und Full-HD-Qualität sowie eine Vielzahl von Video-On-Demand-Inhalten. Dabei steht Zattoo auf fast allen Endgeräten zur Verfügung, darunter Smart-TVs, PCs und Laptops, Streaming-Playern sowie Smartphones und Tablets. Seit 2012 bietet Zattoo seine Technologie auch Medienunternehmen und Netzbetreibern weltweit als TV-as-a-Service-Angebot an. Die Schweizer TX Group, ein digitaler Hub und Netzwerk von Medien und Plattformen, ist seit 2008 an Zattoo beteiligt und hält seit 2019 über 50 Prozent. Seit 2021 ist Zattoo klimaneutral.