PriceHubble übernimmt Urbanease

Paris – PriceHubble, der Anbieter von Performance-Datenlösungen in den Bereichen Immobilien und Finanzen, gibt die Übernahme von Urbanease bekannt, einem französischen Anbieter von Datenlösungen zur Grundstücksbeschaffung und Stadtplanung, die in hohem Masse komplementär zum bestehenden Portfolio von PriceHubble sind. Durch diesen strategischen Schritt ergänzt PriceHubble sein Angebot und baut seine starke Marktstellung in Frankreich weiter aus.

Das 2019 gegründete französische B2B-SaaS-Unternehmen Urbanease bietet Immobilienfachleuten einzigartige Lösungen für die Analyse urbaner Daten und die Immobilienakquise. Die über 12.000 Nutzerinnen zeugen von der hohen Qualität und Skalierbarkeit der Urbanease-Technologie, die dafür prädestiniert ist, mit den steigenden Anforderungen der Immobilien- und Finanzbranche mitzuwachsen.

Mit der Übernahme von Urbanease setzt PriceHubble seinen anhaltend starken Wachstumskurs in einem seiner Kernmärkte weiter fort und reagiert proaktiv auf das hohe Kundeninteresse an einer stärkeren Einbindung hyperlokaler Daten und qualitativer Grundstücksanalysen.

Die proprietären Datenlösungen von Urbanease werden von Branchenführern erfolgreich eingesetzt und ergänzen das Produktportfolio von PriceHubble optimal, indem sie der französischen Nutzerschaft neue Möglichkeiten zur Grundstücksbeschaffung und Immobilienakquise eröffnen.

„Wir freuen uns sehr über die Verstärkung durch Urbanease, ein Team, das wir bereits sehr gut kennen und mit dem wir gemeinsame strategische Kundinnen und Kunden haben. Die umfassende lokale Expertise von Urbanease und die Qualität der entwickelten Technologie haben uns sehr beeindruckt, und wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel der PriceHubble-Geschichte gemeinsam zu schreiben“, sagt Alexis Radjabi, Chief Sales Officer für Westeuropa bei PriceHubble.

„Urbanease begibt sich heute auf eine spannende internationale Reise, bei der beide Seiten vom Know-how und der Technologie des anderen profitieren, um die aktuelle und zukünftige Kundschaft noch besser bedienen zu können. Wir sind hocherfreut, unsere Kräfte mit PriceHubble bündeln zu können“, fügt Valentin Peersman, Geschäftsführer von Urbanease, hinzu.

Nach der Übernahme der britischen Unternehmen Dataloft und WhenFresh setzt PriceHubble mit dieser dritten Akquisition innerhalb weniger Monate seine ehrgeizigen Wachstumsziele für Europa weiter fort und bekräftigt einmal mehr die eigene Zielsetzung, der Kundschaft des Immobilien- und Finanzsektors die besten Performance-Datenlösungen zu bieten. (PriceHubble/mc/ps)