Procimmo-Fonds übernimmt zwei Objekte von Nordmann in Freiburg

Zürich – Die Nordmann-Gruppe verkauft «La Galerie» und das Parking des Grand-Places in Freiburg an Procimmo Real Estate SICAV – Industrial.

Die Nordmann-Gruppe und Procimmo SA, Vermögensverwalterin des Immobilienfonds «Procimmo Real Estate SICAV – Industrial», teilen den Eigentümerwechsel des kommerziellen Standorts «La Galerie» und des Parkings Grand-Places mit – zwei prägende Standorte im Herzen der Stadt Freiburg.

Der Standort «La Galerie», der vor 18 Jahren geschaffen wurde, ist die Passage beim Bahnhof, die das Einkaufszentrum «Fribourg Centre» mit dem Warenhaus Manor verbindet. Er umfasst Verkaufsflächen von rund 3’500 m² sowie ein Kino mit zehn Sälen (1’900 Plätze). Die Transaktion umfasst zudem das unterirdische Parking des Grand-Places, das mit seinen 450 Stellplätzen das wichtigste öffentliche Parking im Zentrum von Freiburg ist. Es bietet nicht nur direkten Zugang zu den Geschäften des Standorts, sondern auch zu sämtlichen Aktivitäten in der Innenstadt (Büros, Konzertsaal Equilibre, Restaurants usw.).

Der Verkauf von «La Galerie» markiert für die Nordmann-Gruppe den endgültigen Ausstieg aus dem kommerziellen Immobilienbereich nach über hundert Jahren Tätigkeit im Detailhandel. Nach dem Verkauf ihrer Immobilienbestände im Wallis und in Villars-sur-Glâne stellt diese Transaktion den letzten Schritt in der neuen Anlagestrategie der Familie Nordmann dar, die sich nun auf Wohn- und Gewerbeimmobilien konzentriert.

Für Procimmo SA ist es eine einmalige Gelegenheit, diesen strategischen, kulturellen und kommerziellen Standort mit ihren Kompetenzen im Retail-Bereich, weiterzuentwickeln. Der «Procimmo Real Estate SICAV – Industrial» ist der grösste Schweizer Immobilienanlagefonds, der sich auf Industrie- und Gewerbeimmobilien spezialisiert hat und an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Der Fonds investiert unter anderem gezielt in strategisch ausgewählte Retailobjekte und nutzt Marktopportunitäten wie beispielsweise das Outlet Center in Aubonne. Diese neue Akquisition fügt sich nahtlos in die Anlagestrategie des Fonds ein.

Richard Dahdah, Chief Investment Products Officer bei Procimmo SA: «Gestützt auf unsere ausgezeichneten Erfahrungen mit dem Outlet Aubonne sehen wir hier eine erneute Möglichkeit, einen strategischen Retail-Standort weiterzuentwickeln, um Mehrwert für unsere Kunden und Investoren zu schaffen.» (Procimmo/mc)