Procimmo-GV heisst alle Anträge des Verwaltungsrats gut

Zug – Die Aktionäre der Procimmo Group AG haben an der ordentlichen Generalversammlung sämtliche Anträge des Verwaltungsrats gutgeheissen.

Die Generalversammlung hat den Jahresbericht 2024 sowie den Vorschlag des Verwaltungsrats genehmigt, eine Dividende von CHF 0.28 pro Namenaktie auszuschütten, was einer Erhöhung von 40% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Dividende wird am 16. Juni 2025 (ex-date) abgetrennt, mit Stichtag am 17. Juni 2025 (record date) und Auszahlung am 18. Juni 2025 (payment date).

Alle Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Der Verwaltungsrat setzt sich weiterhin aus folgenden Personen zusammen: Yann de Méhérenc de Saint Pierre (Präsident), Taner Alicehic (Mitglied), Nicole Beiner (Mitglied) und Christoph Borgmann (Mitglied). (Procimmo/mc)