Procimmo: Nachhaltigkeitsbericht 2023

Zürich – Eine Fläche von rund 200’000 Quadratmeter wird bei der Procimmo SA ausschliesslich von Solarpanels genutzt: Eine Massnahme von vielen für mehr Nachhaltigkeit in den Fonds. Der dritte ESG-Bericht der Procimmo SA informiert über die Strategie, das kontinuierliche Engagement und die Fortschritte des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG).

In einer sich ständig verändernden Welt hat Procimmo den Wandel stets als Chance für Innovation und Wachstum verstanden. Diese Überlegungen führen dazu, einen Kurs festzulegen, der sich nicht auf kurzfristiges Wirtschaftswachstum beschränkt, sondern eine nachhaltige Vision in den Mittelpunkt der Ge­schäftstätigkeit integriert.

Ein Meilenstein in den Nachhaltigkeitsprojekten der Procimmo war dieses Jahr der Bau des Mietgebäudes an der Rue Peillonnex in Chêne-Bourg (Procimmo Residential Lemanic Fund). Zum ersten Mal wurde ein Gebäude aus einem Procimmo-Fonds mit dem THPE-Label (très haute performance énergétique) ausgezeichnet. Die Zertifizierung berücksichtigt verschiedene Aspekte wie die Heizung, Belüftung, Hydraulik, erneuerbare Energien und weitere energieeffiziente Technologien. Weiterhin auf Kurs ist Procimmo mit dem Ausbau alternativer Energien, insbesondere der Photovoltaikanlagen: Im letzten Jahr wurden zusätzlich rund 15’000 Quadratmeter Dachflächen mit Solarpanels bebaut.

In Bezug auf die Fonds «Procimmo Residential Lemanic» und «Immo 56» liess Procimmo von der Ingenieurgesellschaft ECOPERF ein Energie-Audit für das gesamte Immobilienportfolio durchführen, um das Potenzial für eine Verbesserung der Energieeffizienz zu ermitteln. Die Daten zum Heiz-, Wasser- und Stromverbrauch wurden analysiert, um Renovierungspläne und Prioritäten für die Immobilienentwicklung festzulegen. Ein ähnliches Audit wird von der Ingenieurgesellschaft Amstein & Walthert für die Gewerbeimmobilien durchgeführt. Das Mandat für die Energieüberwachung wird jährlich an diese beiden Unternehmen erneuert, wodurch die Senkung der Messwerte gemäss dem festgelegten Zeitplan verfolgt werden kann. Ausserdem wurden bei allen Wohnimmobilien eine «E-nno»-Box installiert, um die Energieeffizienz der bestehenden Immobilien zu optimieren (Emissionsabsenkung von durchschnittlich 17.5% erwartet).

Das Ziel bleibt weiterhin, die aktuellen ESG-Anforderungen durch einen pragmatischen Ansatz zu erfüllen, um qualifizierten Anlegern und Privatpersonen attraktive Produkte mit Mehrwert zu bieten. (Procimmo/mc/ps)