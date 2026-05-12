Colliers Switzerland verkauft in Thalwil Liegenschaft mit bewilligtem Bauprojekt

Zürich – Im Auftrag eines Immobilienentwicklers verkaufte Colliers Switzerland eine Liegenschaft mit einem rund 2’000 m2 umfassenden Grundstück und erheblichem Entwicklungspotenzial. Das Objekt wurde durch einen Immobilienfonds erworben. Ein geplantes Bauprojekt für ein Mehrfamilienhaus mit insgesamt 1’051 m² vermietbarer Wohnfläche, verteilt auf acht Wohneinheiten mit 3½- bis 4½-Zimmer-Grundrissen, wurde bereits bewilligt. Die Liegenschaft befindet sich an der Seestrasse in Thalwil in bevorzugter Lage mit Seesicht.

«Die bestehende Baubewilligung erlaubt einen zeitnahen Baustart und bietet Investoren ein hohes Mass an Planungssicherheit. In einem anspruchsvollen Marktumfeld war insbesondere die Kombination aus Lagequalität, projektiertem Nutzungsmix und sofortiger Realisierbarkeit entscheidend für die Nachfrage», kommentiert Robert Hauri, Co-Owner und CEO von Colliers Switzerland AG, den erfolgreichen Verkauf. (Colliers Switzerland/mc/ps)

Colliers Switzerland ist ein Unternehmen der Intercity Group. Das Netzwerk von Intercity umfasst spezialisierte

Gruppengesellschaften, die in den wichtigsten Schweizer Städten vertreten sind: Intercity in Zürich, Basel und Luzern. Hugo Steiner in St. Gallen. Wüst und Wüst als exklusiver Partner von Christie’s International Real Estate in Küsnacht / Zürich, Luzern, Zug, St. Moritz, Pfäffikon / SZ und Basel. Colliers Switzerland in Zollikon / Zürich, Basel, Genf und Lausanne.