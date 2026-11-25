Zürich – Die Fondsleitung PROCIMMO SA hat erfolgreich einen Betrag von CHF 60.7 Millionen für das Teilvermögen «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen.

Die Zeichnungsfrist dauerte vom 9. November bis zum 20. November 2026 und die Liberierung der Aktien wird am 27. November 2026 erfolgen.

Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 434‘214 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen Aktien auf 12’592’215 erhöht.

Der Emissionserlös wird hauptsächlich für den Erwerb neuer Liegenschaften verwendet werden, die Renditen im Einklang mit der Strategie des Teilvermögens aufweisen, sowie für Investitionen in Entwicklungsprojekte mit hoher Wertschöpfung und einem Potenzial zur Steigerung des Mietertrags.

Mit einem Bruttovermögen von CHF 2.4 Milliarden ist die Procimmo Real Estate SICAV – Industrial der grösste an der SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienfonds der Schweiz, der auf Industrie, Gewerbe und Logistik spezialisiert ist. (Procimmo/mc/ps)