Zürich – Der AXA Real Estate Fund Switzerland hat im abgelaufenen Geschäftsjahr die Anlagerendite verbessert und seinen Immobilienbestand mit Zukäufen ausgebaut. Der Fonds für Vorsorgeeinrichtungen schloss zudem mehrere langfristige Mietverträge ab.

Die Anlagerendite stieg im Geschäftsjahr 2025/26 (per Ende September) auf 6,16 Prozent von 5,14 Prozent im Vorjahr, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Die Ausschüttung je Anteil sinkt um einen Franken auf 30 Franken. Das Nettofondsvermögen erhöhte sich per Ende September auf 4,64 Milliarden Franken nach 4,35 Milliarden im Vorjahr.

Das Portfolio umfasste zum Geschäftsjahresende 191 Liegenschaften mit rund 6000 Wohnungen und einem Marktwert von rund 5,5 Milliarden Franken, nach 5,1 Milliarden im Vorjahr. Das Portfolio bestand zu 58 Prozent aus Wohnliegenschaften, zu 31 Prozent aus Geschäftsliegenschaften und zu rund 11 Prozent aus gemischt genutzten Liegenschaften.

Die Fondsleitung BNP Paribas Asset Management Switzerland kaufte im Berichtsjahr sieben Wohn- und Geschäftsliegenschaften für insgesamt 177,35 Millionen Franken und verkaufte zwei kleinere Objekte. In Zürich-Oerlikon und Biel schloss der Fonds langfristige Mietverträge ab. Ein Bürogebäude an der Zürcher Tödistrasse wurde vollständig vermietet.

Die Fondsleitung will das Portfolio mit weiteren Wohn-, Gewerbe- und gemischt genutzten Liegenschaften in wirtschaftsstarken Regionen ausbauen und die CO2-Emissionen des Bestands weiter senken. (awp/mc/pg)

AXA Real Estate Fund Switzerland