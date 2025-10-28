Procimmo Real Estate SICAV Industrial erhöht Kapital um knapp 145 Mio Franken

Zürich – Der Fondsverwalter Procimmo hat die im Juli angekündigte und vor rund drei Wochen genauer umschriebene Kapitalerhöhung für den Immobilienfonds «Procimmo Real Estate SICAV – Industrial» abgeschlossen.

Dabei seien 144,5 Millionen Franken aufgenommen worden, teilte der Fondsverwalter Procimmo SA am Dienstag mit. Geplant war die Aufnahme von «rund 145 Millionen». Die Liberierung der Aktien wird am 31. Oktober 2025 erfolgen. Die Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen für neue Investitionsmöglichkeiten und laufende Investitionsprojekte verwendet werden.

Das Teilvermögen «Industrial» der Procimmo Real Estate SICAV ist mit einem Bruttovermögen von rund 2 Milliarden Franken gemäss den Angaben der grösste auf Industrie, Gewerbe und Logistik spezialisierte Immobilienfonds der Schweiz.

Darüber hinaus konkretisiert Procimmo die ebenfalls im Juli in Aussicht gestellte Kapitalerhöhung des Teilvermögens «Residential PK». Diese soll demnach durch die Ausgabe von 284’079 neuen Aktien rund 43 Millionen Franken einbringen.

Die Zeichnungsfrist läuft vom 3. bis am 14. November 2025, die Liberierung der neuen Aktien soll am 21. November erfolgen. Das Bezugsverhältnis wurde auf 10 bestehende Aktien für 1 neue festgelegt. Der Emissionspreis beläuft sich auf netto 154,38 Franken je neue Aktie, einschliesslich Emissionskommission und Nebenkosten.

Der Erlös aus der Emission soll vorwiegend für Investitionen in Liegenschaften mit Potenzial zur Steigerung der Mieteinnahmen verwendet werden, insbesondere durch Aufstockungen und Sanierungsprojekte, sowie für den Erwerb neuer Gebäude. (awp/mc/ps)