Procimmo Real Estate SICAV – Residential: Ordentliche GV 2025

Zürich – Die Aktionäre des Procimmo Real Estate SICAV haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Oktober 2025 sämtliche Anträge des Verwaltungsrats genehmigt.

Die Generalversammlung hat den Jahresbericht und die Jahresrechnung der Procimmo Real Estate SICAV für das Geschäftsjahr 2024-2025 per 30. Juni 2025 mit der Ausschüttung einer Dividende von CHF 4.50 pro Aktie für das Teilvermögen «Residential» genehmigt. Die Dividende wird am 31. Oktober 2025 an die Aktionäre ausgeschüttet.

Ex-Dividendentag (ex-date) : 29.10.2025

Stichtag für Dividendenberechtigung (record-date) : 30.10.2025

Dividendenzahlung (pay-date) : 31.10.2025

Alle Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Der Verwaltungsrat setzt sich weiterhin aus folgenden Personen zusammen: Dr. Stefan Fahrländer (Präsident), Patrick Fritz (Vizepräsident), Arno Kneubühler (Mitglied), Terence Kast (Mitglied), Bruno Férolles (Mitglied) und Michael Steiner (Mitglied).

Auch das Revisionsorgan PricewaterhouseCoopers SA, Genf, wurde für die Berichtsperiode 2025-2026 wiedergewählt.

Die behandelten Traktanden anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 24. Oktober 2025 sowie der Jahresbericht per 30.06.2025 sind hier verfügbar.

Die nächste ordentliche Generalversammlung ist für Oktober 2026 vorgesehen. (pd/mc)