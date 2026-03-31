Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK: Erfolgreiche und überzeichnete Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung PROCIMMO SA hat erfolgreich rund CHF 44 Millionen für das Teilvermögen «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen. Die Kapitalerhöhung wurde überzeichnet.

Die Zeichnungsfrist dauerte vom 16.03.2026 bis zum 26.03.2026, und die Liberierung der neuen Aktien wird am 02.04.2026 erfolgen.

Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 284’079 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen Aktien auf 3’408’953 erhöht.

Der Emissionserlös wird hauptsächlich zur Finanzierung des Erwerbs von zwei bereits identifizierten Wohnliegenschaften in La Chaux-de-Fonds und Boudry verwendet, die attraktive Renditen bieten, sowie zur Reduzierung des Fremdfinanzierungsgrads infolge der Ende 2025 getätigten Akquisitionen. (Procimmo/mc/ps)