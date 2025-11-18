Procimmo Real Estate SICAV – Residential PK: Erfolgreiche und überzeichnete Kapitalerhöhung

Zürich – Die Fondsleitung PROCIMMO SA hat erfolgreich rund CHF 43 Millionen für das Teilvermögen «Residential PK» der Procimmo Real Estate SICAV aufgenommen.

Die Zeichnungsfrist dauerte vom 03.11.2025 bis zum 14.11.2025 und die Liberierung der neuen Aktien wird am 21.11.2025 erfolgen.

Die aufgenommenen Mittel entsprechen der Ausgabe von 284’079 neuen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der ausstehenden und von den Anlegern gehaltenen Aktien auf 3’124’874 erhöht. Diese zweite, überzeichnete Kapitalerhöhung des Jahres erhöht die im Jahr 2025 für das Teilvermögen «Residential PK» aufgenommenen Mittel auf insgesamt CHF 109 Millionen.

Der Erlös aus der Emission wird hauptsächlich für Investitionen in Liegenschaften mit Potenzial zur Steigerung der Mieteinnahmen verwendet, insbesondere durch Aufstockungen und Sanierungsprojekte, sowie für den Erwerb neuer Gebäude. (Procimmo/mc/ps)