Procimmo SA erhält Fondsleitungsbewilligung und erweitert Geschäftsleitung

Mont-sur-Lausanne – Die Procimmo SA hat von der Finanzmarktaufsicht FINMA die Zulassung als Fondsleitung erhalten. Die Bewilligung ist am 12. Dezember 2024 in Kraft getreten. Gleichzeitig erweitert das Unternehmen seine Geschäftsleitung, wie Procimmo am Montag mitteilte.

Die Gesellschaft wird ihre Tätigkeit als Fondsleitung aufnehmen, sobald die Verwaltung aller Teilvermögen der Procimmo Real Estate SICAV übertragen ist. Vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen soll der Wechsel der Fondsleitung von Solutions & Funds SA zu Procimmo SA am 15. Januar 2025 stattfinden.

Im Zuge dieser Veränderungen ernennt Procimmo Richard Dahdah zum neuen «Chief Investment Products Officer» (CIO). Dahdah arbeitet seit 2021 bei Procimmo als Fondsmanager. In seiner neuen Funktion wird er für alle von Procimmo verwalteten Fonds verantwortlich sein.

Die erweiterte Geschäftsleitung von Procimmo setzt sich nun aus Arno Kneubühler (Vorsitzender der Geschäftsleitung), Terence Kast (Chief Operating Officer), Peter Keller (Chief Commercial Officer), Besnik Bytyqi (Chief Financial Officer) und Richard Dahdah (CIO) zusammen. (awp/mc/ps)