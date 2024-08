Procimmo Swiss Commercial Fund 56 erzielt mehr Mietzinseinnahmen im Halbjahr

Le Mont-sur-Lausanne – Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Procimmo Swiss Commercial Fund 56 hat im ersten Halbjahr 2024 mehr an Mieten eingenommen. Der Gesamterfolg blieb derweil stabil.

Die Mietzinseinnahmen erhöhten sich gegenüber der Vorjahresperiode um 0,6 Millionen auf 14,6 Millionen Franken, wie der Fonds am Freitagabend mitteilte. Neuvermietungen, Einnahmen aus gestaffelten Mietverträgen und das Auslaufen von Gratismieten hätten dabei geholfen.

Zudem konnte die Mietausfallrate mit 5,7 Prozent um mehr als einen Prozentpunkt reduziert werden. Die gesamten Einnahmen stiegen um 5,5 Prozent auf knapp 15,1 Millionen Franken, hiess es weiter. Der Gesamterfolg des Fonds blieb mit 9,0 Millionen Franken stabil.

Per Ende Juni lag das Nettofondsvermögen bei 403,4 Millionen Franken, hiess es weiter. Innere Wert je Anteil liege bei 115,90 Franken. Und der Verkauf einer Parzelle habe es erlaubt, die Fremdfinanzierungsquote 26 Prozent zu senken. Ein Jahr zuvor habe diese noch bei 27,4 Prozent gelegen. (awp/mc/ps)