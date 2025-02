PSP Swiss Property steigert Reingewinn und hebt Dividende

Zug – Der Immobilienkonzern PSP Swiss Property hat im vergangenen Geschäftsjahr den Liegenschaftsertrag gesteigert und auch beim Gewinn zugelegt. Ein Grund dafür sind unter anderem Portfolioaufwertungen. Die Dividende soll um 5 Rappen auf 3,90 Franken je Aktie erhöht werden.

Der Fokus auf Geschäftsliegenschaften an besten Lagen in den Wirtschaftszentren hat sich für PSP Swiss Property damit einmal mehr ausbezahlt. Der Liegenschaftsertrag stieg 2024 um 5,4 Prozent auf 350,0 Millionen Franken, wie das Immobilienunternehmen am Dienstag mitteilte. Der Betriebsgewinn (EBITDA ohne Liegenschaftserfolg) belief sich auf 304,9 Millionen Franken – ein Plus von 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Der Reingewinn exklusive Liegenschaftserfolge betrug 231,8 Millionen Franken, was zum Vorjahr einem Minus von 31,7 Prozent entspricht. Das Vorjahresergebnis war durch die Auflösung von latenten Steuern geprägt. Unter dem Strich kletterte der Reingewinn unter anderem dank Portfolioaufwertungen um 80,6 Prozent auf 374,9 Millionen.

Damit hat der zweitgrösste börsennotierte Schweizer Immobilienkonzern die Erwartungen der Analysten beim Reingewinn klar übertroffen.

Ausblick

Zum weiteren Geschäftsverlauf im neuen Jahr äussert sich PSP vorsichtig optimistisch. Demnach soll der EBITDA ohne Liegenschaftserfolge mit rund 300 Millionen etwas tiefer als im Vorjahr zu liegen kommen. Beim Leerstand erwartet PSP per Ende 2025 einen Wert von 3,5 Prozent.

Ende 2024 lag der durchschnittliche Leerstand von PSP bei 3,2 Prozent, nach 3,6 Prozent per Ende 2023. (awp/mc/ps)