Quantentechnologie soll Gemeinwohl dienen

Genf – Bundesrat Ignazio Cassis und die Stiftung Gesda für Wissenschaftsdiplomatie haben am Freitag in Meyrin GE das Open Quantum Institute (OQI) lanciert. Die Schweiz will sich dafür einsetzen, dass zukünftige Quantencomputer mit ihrem enormen Potenzial für das Gemeinwohl genutzt werden.

Das OQI ist aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Schweizer Aussendepartement (EDA), der Gesda, dem Europäischen Kernforschungszentrum Cern und der Grossbank UBS hervorgegangen. Die Idee für das Projekt war vor einem Jahr auf dem Gipfeltreffen des Genfer Anticipator on Science and Diplomacy (Gesda) angekündigt worden. Damals war es das erklärte Ziel, innerhalb von drei bis fünf Jahren an den Start zu gehen. Doch der Gesda-Vorsitzende Peter Brabeck-Letmathe konnte die Sache beschleunigen.

Das Institut soll bereits im März 2024 am Cern in Betrieb gehen, wie am Freitag im Rahmen des dritten Gesda-Gipfels bekannt gegeben wurde. Die Quanteninformatik werde unsere Gesellschaft und unseren Planeten verändern, zeigte sich Brabeck-Letmathe überzeugt.

«Wir stehen vor einer Revolution», fügte Bundesrat Cassis hinzu. Mit dem Open Quantum Institute «haben wir den ersten konkreten Vorschlag, wie die internationale Governance auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet werden kann», sagte der Schweizer Aussenminister. Cassis forderte die Staats- und Regierungschefinnen und -chefs der Welt auf, zu verhindern, dass die digitale Kluft zwischen denjenigen, die Zugang zu neuen Technologien haben, und denjenigen, die sie nicht nutzen können, noch grösser wird.

Schnellere und genauere Voraussagen

Quantentechnologie basiert auf der Quantenphysik rund um Elementarteilchen, Atome und andere winzige Objekte. Sie ermöglicht unter anderem superschnelle Computer, abhörsichere Kommunikation oder ultraempfindliche Sensoren.

Einsatzmöglichkeiten sind laut der Mitteilung etwa die Hungerbekämpfung, der Zugang zu Gesundheitsversorgung oder der Klimawandel. Mit der Quanteninformatik könnten zum Beispiel Antibiotika-Resistenzmuster schneller und genauer vorhergesagt und bessere Medikamente identifiziert werden. (awp/mc/ps)